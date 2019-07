Stranger Things 3 spoiler dai Duffer | Joyce e Hopper di nuovo uniti contro il Sottosopra

Stranger Things 3 - ci siamo al via la nuova stagione : Dal 4 luglio 2019 è disponibile in streaming su Netflix la terza stagione di Stranger Things (le cui riprese sono terminate nell’autunno del 2018). Si ritorna nella cittadina di Hawkins inesistene ma con una sua geografia ben precisa: si trova in Indiana e ha un sottomondo molto pericoloso. L’anno è il 1985 (nella prima stagione eravamo nel 1983 e nella seconda stagione nel 1984), piena estate. Un’estate calda, fatta di ...

Nike x Stranger Things - la capsule collection : Nike e Stranger Things. Con l'arrivo della terza stagione, anche la moda celebra il ritorno della serie televisiva Netflix, contribuendo al clima di trepidazione tra i fan con molteplici capsule collection ispirate agli anni '80: da H&M a Levi's, i brand hanno ripercorso i motivi e i design di trent'anni fa, con una particolare attenzione ai dovuti riferimenti alla serie tv. Qualche giorno fa è arrivata anche una ...

Stranger Things 3 - la serie è entrata nell’adolescenza - nel bene e nel male : http://www.youtube.com/watch?v=zspF-d7PTIM Che cos’è la pubertà? In poche parole, quel periodo della vita in cui si va incontro a cambiamenti inarrestabili ed epocali, pur lottando con il proprio desiderio inconscio di voler rimanere sempre gli stessi. Ed è un po’ quello che succede non solo ai protagonisti della terza stagione di Stranger Things ma anche alle serie stessa, tutti entrati in un’adolescenza esplosiva e ...

Stranger Things su Italia Uno? Sul canale Mediaset un palinsesto anni 80 mercoledì 3 luglio : Durante l’ultima puntata di Temptation Island, lunedì 1 luglio, uno strano spot ha attirato l’attenzione di tutti: la scritta ‘Gli anni 80 stanno per tornare’ ha preceduto la comparsa del logo di Italia Uno disegnato in stile Stranger Things che, subito dopo, si è capovolto (o messo sottosopra, che dir si voglia. Eh già, il riferimento è proprio quello lì). I profili social ufficiali di Netflix, del resto, avevano già ...

La terza stagione di Stranger Things celebrata da Sony con un tema gratuito per PS4 : È quasi giunto il momento della terza stagione della fortunata serie Netflix, Stranger Things. Con il debutto in programma per il 4 luglio, il mix a tema anni '80, azione e thriller torna sul piccolo schermo e su PlayStation 4 si celebra l'evento con un nuovo tema, riporta Pushsquare.Disponibile anche sul PS Store giapponese, il tema Stranger Things 3 è scaricabile gratuitamente al momento. Potete vedere il tema in azione nel video più in basso, ...

Stranger Things 3 su Netflix in streaming : i misteri irrisolti : Stranger Things 3 su Netflix in streaming: i misteri irrisolti Il 4 Luglio su Netflix arriva il debutto della terza stagione di Stranger Things, la fortunata serie tv acclamata dal pubblico e dalla critica per la caratterizzazione dei personaggi, il cast e l’atmosfera di fantascienza e mistero. Gli ideatori dello show sono Matt e Ross Duffer, mentre la produzione è a cura di Camp Hero Productions. Le musiche sono di Kyle Dixon e ...

Cosa c’è dietro quello strano promo di Italia 1? Stranger Things 3 e Netflix : Italia 1 stravolge il palinsesto del 3 luglio per promuovere la terza stagione di Stranger Things? Ecco tutti i film che verranno trasmessi nella giornata “Stranger80s”Cosa c’è dietro il promo in onda in questi giorni sulle reti Mediaset, con il logo di Italia 1 in rosso e capovolto? Sicuramente ve lo siete chiesti e agli occhi più attenti sono sarà sfuggito che questo proprio richiamava in qualche modo Stranger Things e il ...

Italia 1 promuove Stranger Things : la tv generalista si piega allo streaming? : All’inizio era solo un promo misterioso quanto bizzarro comparso sia sui social sia sulle reti Mediaset: “Gli anni 80 stanno per tornare“, si legge nella breve clip con sfondo nero e con il carattere tipografico di Stranger Things, mentre poi appare il logo di Italia 1 capovolto (come nel Sottosopra) e l’annuncio “3 luglio” con l’hashtag #Stranger80s. Una comunicazione strana, appunto, se non che poche ...

Lo strano assist di Italia1 a Stranger Things 3 : la programmazione cambia e prepara il terreno al ritorno della serie su Netflix : Solo i fan più attenti hanno saputo mettere insieme gli indizi, quella musica di sottofondo, la data e il richiamo a Stranger Things 3 ma in pochi hanno capito come mai Italia1 abbia lanciato questo strano assist alla serie Netflix. Proprio in questi giorni un promo sulle note della colonna sonora della serie dei fratelli Duffer ha lanciato una programmazione speciale per la giornata del 3 luglio, ovvero domani, in vista del ritorno di Stranger ...

Stranger Things - l'attesa è finita : il terzo capitolo disponibile dal 4 luglio su Netflix : L’attesa è finita! Dopo l'uscita del primo teaser trailer a dicembre dello scorso anno, finalmente questo 4 luglio torna sulla piattaforma streaming Netflix una delle sue serie tv di punta: Stranger Things. Vi ricordate come avevamo lasciato i nostri amati cittadini di Hawkins? Nell'episodio 2x09, “La porta”, Undici (Millie Bobby Brown) era riuscita a chiudere il portale del Sottosopra, ma gli ultimissimi istanti mostrano che il Mind Flayer non ...

Stranger Things 3 recensioni : entusiasmo - commozione e sale l'attesa per una 4^ stagione : Stranger Things 3 debutterà in streaming su Netflix il 4 luglio ma la stampa americana ha visto i nuovi episodi e il giudizio più che positivo accresce l'hype del pubblico. l'attesa è altissima e già dal trailer si era capito cosa aspettarsi: la minaccia del Sottosopra, che si pensava ormai svanita, è pronta a ritornare ancora più terrificante. La stagione è ambientata nel 1985, un anno dopo gli avvenimenti della precedente, e i protagonisti ...

La critica promuove Stranger Things 3? Non è detta ancora l’ultima parola : Il conto alla rovescia sta per terminare e tra pochi giorni saremo davanti allo schermo per vedere i nuovi episodi di Stranger Things 3. Mentre i comuni mortali attendono con ansia di capire come sarà questo terzo capitolo annunciato come "fresco e cruento" allo stesso tempo, la critica ha già sparato le sue recensioni dopo la première dei giorni scorsi promuovendo la serie Netflix. Stranger Things 3 sarà disponibile dal 4 luglio sulla ...