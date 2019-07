Softball | Europei 2019 | si chiude la seconda fase | Italia nel girone finale insieme ad

Softball - Europei 2019 : Italia ancora corsara - con la Grecia è 11-0. Domani l’inizio della terza fase : L’Italia, con una prova di grande autorità, inserisce il proprio nome nell’elenco delle partecipanti alla terza fase degli Europei 2019. Le azzurre del manager Enrico Obletter, a Ostrava, in Repubblica Ceca, non lasciano scampo alla Grecia, superata con un chiaro 11-0 in una partita durata soltanto quattro inning. La squadra Italiana chiude da seconda il girone F, dietro all’Olanda, e si appresta dunque a vivere la terza fase: ...

Softball - Europei 2019 : l’Italia torna sul treno della vittoria - Francia battuta 7-0. Stasera la Grecia : Dopo lo stop di ieri imposto dall’Olanda, torna alla vittoria l’Italia nella seconda fase degli Europei di Softball. Le azzurre battono la Francia con il punteggio di 7-0, e questa sera, alle 20:15, torneranno in campo contro la Grecia per staccare il pass per la terza e decisiva fase, quella in cui si dovrà andare a caccia dell’ingresso nella finale di sabato. Si comincia subito con due buone notizie: una è la presenza di ...

Softball - Europei 2019 : Italia ko contro l’Olanda nella seconda fase - tutto facile per la Repubblica Ceca : Ultima giornata di gare nella fase a gironi degli Europei di Softball 2019, che coincide anche con l’inizio della seconda fase, che ha da subito riservato molto spettacolo. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio tutti i risultati di martedì 2 luglio. GIRONE A: chiude la primo posto la Repubblica Ceca padrona di casa, che sconfigge 10-0 il Belgio e 9-0 la Francia, seconda, a seguito del 9-2 rifilato alla Svezia, terza. Le scandinave si ...

Softball - Europei 2019 : Italia sconfitta dall’Olanda 6-2 nel primo match della seconda fase : Inizia nel peggiore dei modi per l’Italia la seconda fase degli Europei di Softball 2019, con la Nazionale che esce con le ossa rotte dal confronto con l’Olanda, cedendo l’intera posta in palio per il punteggio di 6-2. Inizio di gara subito in salita per le azzurre, che nel primo inning subiscono il fuoricampo di Britt Vonk, con le oranje che raddoppiano poi con la corsa di Eva Voortman, mentre la Selezione del Bel Paese riesce ...

Softball - Europei 2019 : Italia imbattuta nel primo girone - Spagna sconfitta 7-0. Subito Olanda nella seconda fase : Cinque vittorie su altrettante partite, 81 punti realizzati (la metà dei quali nel match d’apertura con la Turchia), nessuno concesso. E’ questo il bilancio dell’Italia nel primo girone agli Europei di Softball in corso di svolgimento in Repubblica Ceca e Polonia. Le azzurre hanno superato, per concludere questa parte iniziale del cammino continentale, la Spagna con il punteggio di 7-0, in una sfida che si sarebbe dovuta ...

Softball - Europei 2019 : l’Italia spazza via anche Israele per 7-0 - quarta vittoria consecutiva per le azzurre : Continua la marcia della Nazionale italiana di Softball agli Europei 2019, con la Selezione del Bel Paese capace di sconfiggere Israele per 7-0, in una gara meno facile delle precedenti, sbloccata solamente al secondo inning, dal fuoricampo di Lisa Birocci, raddoppiando poi nel terzo parziale, nuovamente a seguito di un home run, messo a segno da Erika Piancastelli, dal braccio caldissimo in questa manifestazione. Nel terzo inning arriva anche ...

Softball - Europei 2019 : una vittoria per Italia e Olanda - poi la pioggia rimanda tutto a domani : Nuova giornata di gare in Repubblica Ceca e Polonia, dove sono in corso di svolgimento gli Europei di Softball 2019, con un programma odierno fortemente condizionato dal maltempo, che ha sospeso moltissime partite per larghi tratti. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio tutti i risultati, girone per girone. GIRONE A: continua il filotto di vittorie della Francia, che supera con un sofferto 11-9 la Slovacchia, fermandosi poi per le avverse ...

Softball - Europei 2019 : Italia ancora vincente - Ucraina battuta 15-0 in meno di un’ora : 49 minuti: tanto basta all’Italia, dopo un rinvio di tre ore e mezza causato dalla pioggia, per vincere la terza partita del girone B agli Europei di Softball. Le azzurre non lasciano scampo all’Ucraina, sconfitta per 15-0 dopo tre inning, confermandosi leader del raggruppamento. Quattro sono i fuoricampo che l’Italia trova nell’arco del match, quelli di Laura Vigna, Marta Gasparotto, Amanda Fama e Lisa Birocci: ...

Softball - Europei 2019 : Italia e Olanda iniziano con due vittorie. Gran Bretagna batte Grecia - brividi per la Repubblica Ceca : Sono partiti con la prima giornata gli Europei di Softball 2019 in Repubblica Ceca e Polonia. Si sono giocate 22 partite sui campi di Ostrava (1 e 2), Frydek-Mystek, Rybnik e Zory, con alterne vicende per le formazioni più quotate. Andiamo a vedere nel dettaglio quanto accaduto. Ricordiamo che, nei risultati, tra parentesi appare il numero di inning giocati quando inferiori o superiori ai sette regolamentari. GIRONE A La miglior impressione la ...

Softball - Europei 2019 : secondo successo per le azzurre - Austria sconfitta 11-0 : Si chiude con un nuovo successo azzurro la prima giornata degli Europei di Softball 2019, con l’Italia che dopo aver sconfitto 41-0 la Turchia si è imposta anche sull’Austria per 11-0, in una sfida dominata sin dal primo inning, con il fuoricampo di Erika Piancastelli e le corse di Marta Gasparotto e Laura Vigna. Nella ripresa replica Piancastelli, imitata più tardi da Lisa Birocci e Amanda Fama, con il tabellone che si ritrova a ...

Softball - Europei 2019 : inizio travolgente dell’Italia - 41-0 alla Turchia. Alle 16 la sfida con l’Austria : Non poteva iniziare meglio la campagna europea dell’Italia del Softball. Le azzurre del manager Enrico Obletter cominciano travolgendo in maniera inappellabile la Turchia, che finisce sepolta sotto un 41-0 che parla da solo circa la differenza di livello tra le due squadre. L’incontro, interrotto per manifesta dopo tre inning, si caratterizza per ben dieci fuoricampo delle azzurre: due a testa per Laura Vigna, Erika Piancastelli e ...

Softball - Europei 2019 - Enrico Obletter sprona l’Italia alla vigilia : “Dobbiamo giocare per vincere il torneo” : alla vigilia degli Europei di Softball in Repubblica Ceca e Polonia, è il manager dell’Italia Enrico Obletter a spronare il gruppo tricolore, alla ricerca non solo di un risultato di alto rilievo, ma anche dell’ingresso al torneo di Qualificazione Olimpica in programma a Utrecht alla fine di luglio. Queste le parole rilasciate dal manager azzurro al sito della FIBS: “Sarà un torneo che servirà per acquisire una mentalità ...

Softball - Europei 2019 : le convocate definitive dell’Italia. Melany Sheldon e Fabrizia Marrone le ultime escluse per infortunio : Il manager della Nazionale italiana di Softball, Enrico Obletter, ha diramato le 17, definitive convocazioni per gli Europei di prossimo inizio (domenica) in Repubblica Ceca e Polonia. Restano fuori Melany Sheldon e Fabrizia Marrone, non tanto per scelte tecniche quanto per infortuni che, durante il raduno di Ronchi dei Legionari, le hanno coinvolte e, stando alle parole di Obletter rilasciate al sito della FIBS, non avrebbero consentito loro di ...