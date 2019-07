Smartphone | 5G | reti | cosa cambia per Huawei dopo il dietrofront di Trump

wired

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Il presidente degli Stati Uniti, Donald, e l’omologo cinese, Xi Jinping, al vertice G20 di Osaka (foto Sheng Jiapeng/China News Service/Vcg via Getty Images) Il disgelo tra Stati Uniti e Cina al vertice G20 di Osaka arride al Dragone e alle sue aziende. Washington fa marcia indietro sul round di nuove sanzioni commerciali contro Pechino – valore 300 miliardi di dollari – e sospendeun mese il bando su, il campione cinese delle telecomunicazioni. Le aziende americane, ha deciso il faccia a faccia tra il presidente Usa Donalde l’omologo cinese Xi Jinping, potranno tornare a vendere tecnologia e apparecchiature al colosso di Shenzhen. L’esito dei colloqui di Osaka segna una svolta negli equilibri geopolitici delle telecomunicazioni, nelle strategie delle multinazionali della tecnologia (per esempio dei produttori di chip, come Micron e Intel) e nel ruolo ...

