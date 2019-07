Sky | Il Napoli pensa a Tierney e Castagne solo se parte Mario Rui

Sky – In attesa di James a Napoli si lavora per il centrocampo : Sky da le ultime notizie sul mercato del Napoli. Per James Rodriguez ci sarà ancora da aspettare, ma intanto De Laurentiis non resta fermo e si concentra sul centrocampo. Secondo Gianluca Di Marzio, sarebbero due i nomi su cui Giuntoli si sta concentrando “Il Napoli in attesa di James sta lavorando sul centrocampista: l’obiettivo numero uno è Elmas del Fenerbahce mentre l’alternativa è Pulgar del Bologna con la clausola rescissoria da 15 ...

Sky- James al Napoli in tempi brevi. C’è da sciogliere il nodo diritti d’immagine : Notizie di mercato da Sky Sport che conferma James Rodriguez molto vicino al Napoli. Il calciatore colombiano, che ha attualmente concluso la Copa America, piace tanto al Napoli, ma soprattutto è il Napoli a piacere a lui, o meglio Carlo Ancelotti. James vuole assolutamente ritrovare l’unico mister che sia stato in grado di farlo esprimere al meglio in una squadra di club. Adesso pare proprio che ci siamo, si tratta di risolvere gli ultimi ...

Sky : “È fatta lascia il Napoli dopo 12 anni - i dettagli” : La redazione di Sky Sport annuncia il triplo colpo di uno scatenato Parma: Luigi Sepe si trasferirà a titolo definitivo al Parma, il portiere dal 2007 era un calciatore del Napoli, dalla società partenopea arriva con la formula del prestito Grassi. Infine arriverà anche Laurini, nella passata stagione alla Fiorentina. Leggi anche : Da Firenze – Affare Veretout, Giuntoli offre Ounas e Rog: possibile prestito oneroso per i due azzurri. La ...

Sky : Nessun big lascerà il Napoli. Allan e Insigne non partono : Luca Marchetti, esperto di mercato di Sky Sport, ha parlato del mercato in uscita del Napoli ai microfoni di Radio Marte, specificando che il presidente non ha intenzione di indebolire la squadra, ma solo di renderla ancora più competitiva per affrontare la Juve in questa stagione. Proprio per questo non è prevista, al contrario di alcune voci che circolano, Nessuna cessione importante, tra cui quella di Allan o Insigne. “Allan è il giocatore ...

Sky - accostato al Napoli - sceglie la Juventus - i dettagli : Secondo Sky Sport, Luca Pellegrini, accostato nelle scorse settimane al Napoli, ha trovato l’intesa con la Juventus. Si avvicina la fumata bianca per la trattativa tra Juventus e Roma per l’approdo in bianconero di Luca Pellegrini. le parti hanno definito gli ultimi dettagli e il giocatore già nella giornata di domani effettuerà le visite mediche con il suo nuovo club. Leggi anche : ADL: “Manolas e Rodriguez? Dipende dal gioco ...

Sky – Manolas-Napoli - si chiude in queste ore : Giuntoli a Montecarlo da Raiola. Il punto : SKY – Manolas-Napoli, si chiude in queste ore: Giuntoli a Montecarlo da Raiola. Il punto SKY – Manolas-Napoli, si chiude in queste ore: Giuntoli a Montecarlo da Raiola. Il punto. Sembra arrivata l’ ora ‘X’ per la chiusura dell’ affare che porterà il forte difensore alla corte del tecnico Carlo Ancelotti. Da ieri, infatti, il direttore sportivo della SSC Napoli Cristiano Giuntoli si trova a Montecarlo per ...

Sky : Manolas-Napoli - manca ancora qualcosina - Giuntoli da Raiola : Manolas al Napoli. È praticamente fatta. Ma manca ancora qualcosina. Gianluca Di Marzio a Speciale Calciomercato, a Sky, chiarisce che tra i club l’accordo è chiuso. Non è ancora chiuso tra il Napoli e il calciatore e quindi tra il Napoli e Mino Raiola agente del difensore greco. Domani, annuncia Di Marzio, Giuntoli andrà a Montecarlo a incontrare il principe dei procuratori. «Al momento – afferma Di Marzio – l’accordo ...

Sky : Fabian Ruiz rinnova con il Napoli fino al 2024 : Il Napoli risponde alle voci che dalla Spagna vorrebbero il forte interessamento del Real Madri per Fabian Ruiz e blinda il suo gioiello. Fabian è reduce da una grande stagione in maglia azzurra e anche con la Nazionale spagnola ha dimostrato il suo valore, proprio per questo il presidente De Laurentiis ha deciso di velocizzare il rinnovo. Secondo Sky Sport, è stata trovata l’intesa per rinnovare il contratto fino al 2024 con un ingaggio ...

Sky – Manolas-Napoli - domani sarà il giorno per chiudere : Diawara nell’operazione. Le ultime : Operazione Manolas, le ultime Operazione Kostas Manolas, domani si può chiudere. Come riportato da Sky Sport, Albiol è ormai un giocatore del Villarreal, quindi si può chiudere definitivamente l’accordo con la Roma. Nell’operazione rientrerà Diawara per portare il difensore in azzurro, ma c’è ancora da definire quale sarà la valutazione economica che verrà fatta. Leggi anche Koulibaly-Manchester City, il club ...

Sky – Manolas al Napoli - club a lavoro per trovare l’accordo : spunta il giorno della possibile chiusura : SKY – Manolas al Napoli, club a lavoro per trovare l’accordo: spunta il giorno della possibile chiusura SKY – Manolas al Napoli, club a lavoro per trovare l’accordo: spunta il giorno della possibile chiusura. Ore decisive per il trasferimento del difensore greco alla corte di Carlo Ancelotti. In uscita Amadou Diawara che dovrebbe accasarsi al club giallorosso. Il collega di Sky Sport Gianluca Di Marzio scrive ...

Sky – James vuole Napoli - ma il Real Madrid vuole dettare le condizioni : Nella trasmissione in onda su Sky Gianluca Di Marzio ha parlato dell’affare James Rodriguez evidenziando che il Real non è disposto ad accettare le condizioni del Napoli Il Napoli continua ad aspettare l’ok del Real Madrid. E’ stato chiesto il prestito con diritto di riscatto ma a queste condizioni a quanto pare i galacticos non accettano. Per quanto riguarda il giocatore, invece, si è già promesso al club azzurro”. L'articolo Sky ...

Sky Sport : “Napoli e Roma ancora niente accordo per Manolas ma resta la speranza” : Il Napoli e la Roma non sono ancora riuscite a trovare l’ accordo per Manolas, ma secondo Sky Sport resta alta la possibilità che il forte difensore possa vestire la casacca azzurra. E’ la pista più percorribile, De Laurentiis vorrebbe formare la coppia con Koulibaly. Il Napoli vorrebbe pagare meno della clausola rescissoria, ma anche per questo si resta ottimisti che la trattativa andrà in porto. Ad oggi il Napoli è la squadra ...

Sky - James – Napoli : “Ci siamo - ecco quando potrebbe esserci l’annuncio” : La redazione di Sky Sport rivela che la trattativa per James Rodriguez al Napoli è sulla via della chiusura. Le ultime : “Entro il fine settimana il Napoli annuncerà l’acquisto diJames Rodriguez. De Laurentiis preme per dare ad Ancelotti il calciatore che ha chiesto. L’affare con il Real Madrid si farà, nonostante qualche quotidiano spagnolo parla di accordo lontano tra i club. I più impegnati nella trattativa sono Mendes ...

Sky - Massara : “James Rodriguez-Napoli annuncio entro 48 ore! Strategia chiara per Manolas…” : Massara, James-Napoli possibile annuncio entro 48 ore Il giornalista di Sky Sport Dario Massara è intervenuto alla trasmissione radiofonica Radio Gol su Radio Kiss Kiss Napoli. “Credo che le parole di De Laurentiis su James Rodriguez non lasciano spazio a tante ipotesi: entro 48 ore potrebbe arrivare l’annuncio. C’è da limare la cifra del prestito e del riscatto ma dopo la prestazione di stanotte non sarà ...