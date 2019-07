Sicilia | sviluppo e rapporti commerciali con la Spagna | incontro a Palazzo d' Orleans 2

Sicilia : sviluppo e rapporti commerciali con la Spagna - incontro a Palazzo d'Orleans : Palermo, 3 lug. (AdnKronos) - La Sicilia è la prima regione italiana scelta dalla Camera di Commercio di Spagna in Italia per avviare il ciclo di incontri volti a presentare, agli operatori economici, le molteplici opportunità di sviluppo e per consolidare lo scambio commerciale tra il nostro Paese