Si può giocare a Tetris con la sola forza del pensiero | ecco l’esperimento che lo dimostra

Cessioni Juventus - Perin nel mirino di due club : può giocare la Champions : Cessioni Juventus – Ormai ci sono pochi dubbi, Mattia Perin lascerà la Juventus dopo una sola stagione fatta di tante panchine e chiusa con un infortunio alla spalla che gli ha impedito di giocare anche le ultime partite di campionato. Arrivato a Torino l’estate scorsa dal Genoa per 15 milioni di euro, Perin era stato acquistato dalla Juventus come vice Szczesny […] More

Crotone - il Tar : «La squadra può giocare allo Scida» : Il Crotone potrà giocare senza problemi allo stadio Ezio Scida. Lo ha deciso il Tar della Calabria che ha accolto i ricorsi presentati da Fc Crotone e Comune contro il Ministero dei beni culturali che, attraverso il soprintendente archeologico della Calabria, Mario Pagano, aveva disposto la rimozione delle tribune modulari di Curva Sud e Tribuna […] L'articolo Crotone, il Tar: «La squadra può giocare allo Scida» è stato realizzato da ...

Basket - la furia di Gianmarco Pozzecco : “In questo palasport - in tali condizioni - non si può giocare. Chi piange fa schifo” : Forse più del risultato stesso di gara-5 della finale scudetto tra Venezia e Sassari, andata alla Reyer per 78-65, a far parlare è l’infuocata conferenza stampa di un Gianmarco Pozzecco che definire furioso è poco. In sala stampa, dopo aver visto Stefano Gentile infortunarsi (possibile lesione muscolare) e un taliercio contemporaneamente vittima del caldo e delle trombette distribuite a tutti gli spettatori, con le ovvie conseguenze sul ...

Gabriel Meluk su Twitter : “James può giocare solo con Ancelotti” : Il giornalista colombiano Gabriel Meluk conferma su Twitter la notizia di James Rodriguez in arrivo al Napoli. “James finalmente giocherà a Napoli. È inquietante che il nostro più grande crack (lo è, punto!) possa giocare solo con un tecnico: Ancelotti. Sarà in compagnia del suo ex cognato, David Ospina”. James finalmente jugará en el Nápoles. No deja de ser inquietante que nuestro más grande crack (¡lo es, y punto!) solo pueda ...

Sarà possibile giocare nei panni di Zelda nel sequel di Zelda : Breath of the Wild? Aonuma non lo esclude - ma non può confermarlo : Nel corso della presentazione E3 di Nintendo, la compagnia ha sganciato una vera e propria bomba annunciando lo sviluppo del sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild.I fan sono ovviamente in attesa di scoprire maggiori dettagli sul gioco che, al momento, sono scarsi. Tuttavia, è emersa quella che potrebbe essere un'interessante caratteristica per il prossimo titolo: forse, nel sequel, i giocatori potranno vestire i panni di Zelda.Il ...

James Rodriguez : una “spruzzata di creatività” che può giocare ovunque : Il Corriere dello Sport fa l’elogio di James Rodriguez, uno che ha collezionato trionfi tra Banfield, Porto, Real Madrid, Bayern, Monaco e Nazionale colombiana e che si avvicina al Napoli in “un mercato che sta per esplodere”. Cresciuto in Colombia, nell’Envigado, suo padre Wilson fu Nazionale Under 20. Nel 2008 fu acquistato dal Banfield, in Argentina. Poi ci fu l’arrivo in Europa al Porto, nel 2010. Il CorSport lo definisce “la spruzzata di ...

ll Venezia attacca sui playout : «Follia sportiva - non si può giocare in queste condizioni» : «Questa è una follia sportiva». Non usa giri di parole Matteo Bruscagin, difensore del Venezia intervenuto in una conferenza stampa in cui i lagunari hanno esposto la propria posizione dopo la decisione di far disputare i playout. «È come mandare i soldati in guerra senza l’elmetto: ci mandano allo sbaraglio e abbiamo voce in capitolo […] L'articolo ll Venezia attacca sui playout: «Follia sportiva, non si può giocare in queste ...