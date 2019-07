Si è sposata! Matrimonio vip a Positano | il sì davanti a tanti amici famosi Le foto

caffeinamagazine

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Un altrovip. È andato in scena ella splendida cornice dilo scorso sabato, 29 giugno. Prima la cerimonia religiosa, poi il ricevimento con festa scatenata all’Hotel Le Agavi per Susanna Petrone e Marco Cipriano. Lei conduttrice, showgirl e attrice partenopea nota soprattutto per aver lavorato a “Guida al campionato” 36enne è convolata a nozze con il fidanzato di lunga data Marco Cipriano, amministratore delegato dell’azienda Sciuker Frames. La coppia ha organizzato un bellissimo e romanticosulla Costiera Amalfitana al quale hanno partecipatovip, tra cui Aida Yespica, Carolina Marconi, Natalia Bush. Per le sue nozze la bella Susanna ha indossato un abito tutto in pizzo con un’ampia gonna aperta sule un lungo strascico impreziosito con i ricami e con la scollatura generosa. (Continua dopo la) Subito dopo il sì ...

