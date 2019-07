(Di mercoledì 3 luglio 2019) In conferenza stampa Giorgia Linardi, portavoce di Sea, dà conto delle condizioni della comandanteRackete: "è in Italia, ma non è detto che ci resti nei prossimi giorni. Per lei abbiamo dovuto fare un piano di evacuazione per proteggerla dalla stampa, non per nasconderla, ma per consentirle di avere del tempo per risposare e per preparare la sua deposizione del 9 luglio".