Sea Watch | J-Ax difende Carola Rackete | ' Che cosa vuol dire che ha violato le leggi?'

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Il caso della Seae la manovra con cuiha scelto di forzare il blocco navale italiano non smette di animare i dibattiti e muovere le opinioni. La decisione del Gip di non convalidare l'arresto e di ritenere valide le motivazioni del capitano tedesco hanno ulteriormente contribuito ad accendere gli animi. Resta, però, sempre viva la presenza di due opinioni prevalenti. C'è chi ritiene la giovane tedesca qualcuno che hala legge che va punito, altri, invece, la ritengono un'eroina per aver portato in salvo i migranti noncurante di quelle che sarebbero state le conseguenze personali a livello pecuniario e giudiziario. Tanti gli arti che si sono espressi in suo favore, tra cui J-Ax. L'ex leader degli Articolo 31, più volte protagonista di polemiche con Matteo Salvini, durante un'esibizione si è concesso una digressione in cui ha espresso concetti particolarmente ...

HuffPostItalia : Sea Watch, Carola torna libera. Il Gip di Agrigento non convalida l'arresto e non dispone misure cautelari - fattoquotidiano : Sea Watch, De Falco: “La manovra? Barca Gdf doveva lasciare spazio. Per la nave da crociera a Venezia accuse meno g… - matteosalvinimi : Le parole del Procuratore di Agrigento sono chiarissime: la fuorilegge tedesca merita il carcere. -