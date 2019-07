Sea Watch | il giudice scagiona e libera Carola Rackete Salvini | «Via subito» Video

Chi è Luigi Patronaggio - l'uomo che ha arrestato la capitana della Sea Watch : Era un caldissimo, incandescente, 22 agosto 2018. La figura asciutta e fasciata da un abito scuro di Luigi Patronaggio, con mascherina, guanti e calzari "usa e getta", si allungava agile e decisa sulla scaletta del pattugliatore della Guardia costiera, scuotendo lo stallo politico-giudiziario sul caso della Diciotti, ancorata da giorni al porto di Catania. Al termine dell'ispezione, parole nette: "La politica e l'alta amministrazione sono ...

ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora di oggi : Sea Watch 3 - Carola Rackete libera - 3 luglio 2019 - : ULTIME NOTIZIE e Ultim'ora di oggi, mercoledì 3 luglio 2019: il Gip di Agrigento non ha convalidato l'arresto per la capitana di Sea Watch 3 Carola Rackete.

Mi si nota di più se parlo di immigrazione oppure no? Il dilemma della sinistra sul caso Sea Watch : Come ogni vicenda di interesse per l’opinione pubblica, anche il travagliatissimo sbarco della Sea Watch ha finito per essere immediatamente brutalizzato e ipersemplificato in un derby tra due icone personali: Capitano vs Capitana. In quel tipo di scontro, Salvini è un maestro, non c’è che dire. M

Mattarella a Salisburgo - manifestanti in favore della comandante della SeaWatch 3 : “Libertà per Carola!”, è solo uno degli slogan che campeggia su cartelloni e striscioni a Salisburgo. Nella città austriaca oggi si è svolta una manifestazione, totalmente pacifica, per la liberazione di Carola Rackete, comandante della nave Ong SeaWatch 3, al momento agli arresti domiciliari in un’abitazione privata ad Agrigento....Continua a leggere

Sea Watch - gip non convalida arresto : Carola torna libera | La comandante : "Così vince la solidarietà" : Il gip di Agrigento non ha convalidato l'arresto della comandante della Sea Watch Carola Rackete e non ha disposto nei confronti della giovane tedesca nessuna misura cautelare. "Non c'è stata resistenza a una nave da guerra"

Sea Watch. Carola : vittoria solidarietà : 00.22 "Sono sollevata dalla decisione del giudice, che considero una grande vittoria della solidarietà con tutte le persone come i rifugiati, i migranti e i richiedenti asilo, e contro la criminalizzazione degli aiuti in molti Paesi in Europa". Così la comandandete della Sea Watch Carola Rackete, commentando la decisione del gip che non ha convalidato il suo arresto.

Camera - salta audizione Ong Sea Watch : 22.45 I rappresentanti di Sea Watch non saranno ascoltati domani nelle commissioni Affari costituzionali e Giustizia della Camera,nell'ambito dell'esame del decreto sicurezza bis. Lo comunica il presidente della commissione Giustizia, la pentastellata Francesca Businarolo. L'annuncio dopo che la Lega aveva protestato per l'audizione della Sea Watch chiesta da Pd e +Europa,e aveva chiesto di annullarla.M5S schierata con la Lega che ribadisce: ...

Sea Watch - il giudice scagiona e libera Carola Rackete Salvini : «Va subito cacciata» : Il giudice: «Ha agito per salvare vite». Il presidente della Camera Roberto Fico: «Rispetto per le toghe, anche se non si condivide»

Sea Watch - perché i giudici hanno liberato la comandante Carola Rackete : Il gip di Agrigento ha deciso di non convalidare l'arresto della comandante della Sea Watch, Carola Rackete, ritenendo che il reato di resistenza a nave da guerra non sussista e che la capitana abbia agito con l'obiettivo di adempiere al dovere di "salvare vite umane". Ecco le motivazioni che hanno portato alla liberazione di Carola Rackete.Continua a leggere

Sea Watch 3 - CAROLA RACKETE TORNA LIBERA/ Gip non convalida arresto - ira Salvini : Sea WATCH 3, il Gip di Agrigento Alessandro Vella non convalida l'arresto di CAROLA RACKETE. Salvini: 'Pronto un provvedimento per rispedirla in Germania'.

Sea Watch - gip non convalida arresto : Carola torna libera | "Ha agito in adempimento di un dovere" : Il gip di Agrigento non ha convalidato l'arresto della comandante della Sea Watch Carola Rackete e non ha disposto nei confronti della giovane tedesca nessuna misura cautelare. "Non c'è stata resistenza a una nave da guerra"

Sea Watch - Carola Rackete torna libera : il gip non ha convalidato l'arresto : Il giudice si pronuncia a favore della capitana della nave Ong: "Ha agito per portare in salvo i migranti". Salvini: "Per...

Sea Watch 3 - attacco totale di Matteo Salvini alla magistratura dopo la liberazione di Carola Rackete : Libera. Niente domiciliari per Carola Rackete, la comandante di Sea Watch 3 al cui fianco si schiera il gip di Agrigento che non convalida il provvedimento restrittivo nei confronti della tedesca e, anzi, si spinge in una sentenza dal sapore politico, in cui si sbilancia affermando che "ha salvato v

Migranti : Sea Watch - 'La nostra Carola è libera!' : Palermo, 2 lug. (AdnKronos) - "Il gip di Agrigento non ha convalidato l'arresto di Carola Rackete e non ha disposto nei suoi confronti nessuna misura cautelare. La nostra Carola e' libera!". Così su Twitter la ong tedesca Sea watch.