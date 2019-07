Sea Watch | Iezzi Lega | “Deputati sulla nave? Copertura politica a tentativo di uccidere

SeaWatch3 - Carola Rackete e affidi in Emilia : lasciate in pace la magistratura : In un'epoca in cui l'autorità giudiziaria è tirata di continuo in ballo dalla politica, bisogna difendere a ogni costo la sua autonomia e sfuggire alla pericolosa propaganda di coloro che oggi ci si avventano contro per massimizzare il proprio consenso elettorale: ne va della nostra libertà di cittadini.Continua a leggere

Ong con Sea Watch : disertano audizione : 11.48 Non si presenteranno davanti alle Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia della Camera le Ong Tavolo asilo, Medici Senza Frontiere, Open Arms, Mediterranea Savino Humans. La decisione è stata presa in solidarietà a Sea Watch, che ieri sera era stata esclusa dall'audizione in seguito alle proteste della Lega. Neanche Antigone sarà presente.

Sea Watch - Travaglio duro su scarcerazione Carola : 'Ma è il Bar Sport?' : Carola Rackete è il comandante della Sea Watch che, qualche giorno fa, ha scelto di forzare il blocco navale italiano, introducendosi all'interno del porto di Lampedusa, rischiando di speronare una motovedetta della Guardia di Finanza. Ad un certo punto il giustizialismo dilagante faceva sembrare che, per lei, potessero aprirsi le porte del carcere, considerate quelle che sembravano nette violazioni dei codici marini e del decreto sicurezza ...

Sea Watch 3 - Gad Lerner fuori controllo : "Matteo Salvini affoga nel ridicolo - completa disfatta politica" : Quella della scarcerazione di Carola Rackete, capitana della Sea Watch 3, è una vittoria non solo per le ong, ma anche per Gad Lerner. Il giornalista pro-migranti ha infatti festeggiato la notizia con un articolo sul quotidiano (a lui consono) Repubblica. "Nessuna rodomontesca invettiva del ministro

Sea Watch - Anm replica a Salvini : "Alimenta clima di odio in Italia" : Anche l'Anpi si schiera contro il vicepremier e ministro dell'Interno: "Attacco eversivo alla magistratura"

Sea Watch - Boldrini : “Grave decisione di sconvocare audizione. Non c’è spazio per voci sgradite a maggioranza” : “Quello che è accaduto è molto grave: la presidenza in modo arbitrario ha deciso di sconvocare l’audizione della Sea Watch con motivazioni per altro decadute poiché la comandante è stata messa in libertà. Per solidarietà tutte le altre hanno cancellato perché si sono sentite comunque in dovere di farlo. Trovo che sia un precedente dannoso perché vuol dire che in questo Parlamento oggi non c’è più spazio per le voci che non ...

Sea Watch - Anm attacca Salvini : “Alimenta clima d’odio - gravi le minacce al gip di Agrigento” : L'Associazione Nazionale Magistrati ha replicato a Salvini, che ieri sera ha attaccato i giudici che hanno decisione di non convalidare l'arresto della comandante della Sea Watch 3, Carola Rackete: "Quando un provvedimento risulta sgradito al ministro dell'Interno, scatta immediatamente l'accusa al magistrato di fare politica".Continua a leggere

Sea Watch - J-Ax difende Carola Rackete : 'Che cosa vuol dire che ha violato le leggi?' : Il caso della Sea Watch e la manovra con cui Carola Rackete ha scelto di forzare il blocco navale italiano non smette di animare i dibattiti e muovere le opinioni. La decisione del Gip di non convalidare l'arresto e di ritenere valide le motivazioni del capitano tedesco hanno ulteriormente contribuito ad accendere gli animi. Resta, però, sempre viva la presenza di due opinioni prevalenti. C'è chi ritiene la giovane tedesca qualcuno che ha ...

Sea Watch 3 - per Carola Rackete non è finita : "Telefonata sospetta" - si apre un altro fronte : Non è ancora finita per Carola Rackete, che dovrebbe temere una seconda inchiesta, quella sul favoreggiamento dell'immigrazione clandestina per il recupero dei migranti al largo della Libia. A confermarlo è lo stesso procuratore capo di Agrigento, Luigi Patronaggio: "Finora non abbiamo rilevato la p

Sea Watch3 - Carola Rackete e ToyStory4 : storie di coraggio e libertà : Mentre la SeaWatch3 guidata dalla sua capitana Carola Rackete approdava nel porto di Lampedusa, noi festeggiavamo l’ultimo giorno di asilo del mio piccolino grande: un piccolo paradiso, circondato da un enorme inferno. Ma oramai Il divario fra come il mondo è e come dovrebbe essere sta diventando incolmabile ed è per questo che è necessario, oggi più che mai, continuare e resistere e raccontare ai bambini le gesta favolosa di donne e uomini ...

Il caso Sea-Watch arriva in Parlamento : le ong disertano l'audizione : Msf, Open Arms e Mediterranea: "Inaccetabile l'esclusione della Sea Watch". In commissioni Affari costituzionali e giustizia della Camera si doveva discutere del decreto sicurezza bis

Carola Rackete e Sea-Watch - così il gip smonta il Decreto sicurezza : "Non può essere applicato a chi salva naufraghi" : Primo giorno in libertà per Carola. Nelle tredici pagine del provvedimento il giudice spiega che "una nave che soccorre migranti non può essere giudicata offensiva per la sicurezza nazionale e il comandante di quella nave ha l'obbligo di portare in salvo le persone soccorse".

Sea Watch - il gip scagiona Carola : torna libera | La comandante : "Ha vinto la solidarietà" : Il gip di Agrigento non ha convalidato l'arresto della comandante della Sea Watch Carola Rackete e non ha disposto nei confronti della giovane tedesca nessuna misura cautelare. "Non c'è stata resistenza a una nave da guerra"

Sea Watch 3 - Carola Rackete esulta dopo la liberazione : fa la morale all'Italia - sfregio alle nostre leggi : Subito libera, Carola Rackete, la comandante della Sea Watch 3 libera di farsi beffa delle leggi italiane e di speronare le motovedette della Guardia di Finanza: il gip di Agrigento, infatti, ha annullato i provvedimenti restrittivi. Per la Rackete, insomma, prima notte in libertà. La capitana tedes