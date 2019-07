Sea Watch | gip non convalida arresto | Carola torna libera | La comandante | Così

Sea Watch. Carola : vittoria solidarietà : 00.22 "Sono sollevata dalla decisione del giudice, che considero una grande vittoria della solidarietà con tutte le persone come i rifugiati, i migranti e i richiedenti asilo, e contro la criminalizzazione degli aiuti in molti Paesi in Europa". Così la comandandete della Sea Watch Carola Rackete, commentando la decisione del gip che non ha convalidato il suo arresto.

Camera - salta audizione Ong Sea Watch : 22.45 I rappresentanti di Sea Watch non saranno ascoltati domani nelle commissioni Affari costituzionali e Giustizia della Camera,nell'ambito dell'esame del decreto sicurezza bis. Lo comunica il presidente della commissione Giustizia, la pentastellata Francesca Businarolo. L'annuncio dopo che la Lega aveva protestato per l'audizione della Sea Watch chiesta da Pd e +Europa,e aveva chiesto di annullarla.M5S schierata con la Lega che ribadisce: ...

Sea Watch - il giudice scagiona e libera Carola Rackete Salvini : «Va subito cacciata» : Il giudice: «Ha agito per salvare vite». Il presidente della Camera Roberto Fico: «Rispetto per le toghe, anche se non si condivide»

Sea Watch - perché i giudici hanno liberato la comandante Carola Rackete : Il gip di Agrigento ha deciso di non convalidare l'arresto della comandante della Sea Watch, Carola Rackete, ritenendo che il reato di resistenza a nave da guerra non sussista e che la capitana abbia agito con l'obiettivo di adempiere al dovere di "salvare vite umane". Ecco le motivazioni che hanno portato alla liberazione di Carola Rackete.Continua a leggere

Sea Watch 3 - CAROLA RACKETE TORNA LIBERA/ Gip non convalida arresto - ira Salvini : Sea WATCH 3, il Gip di Agrigento Alessandro Vella non convalida l'arresto di CAROLA RACKETE. Salvini: 'Pronto un provvedimento per rispedirla in Germania'.

Sea Watch - gip non convalida arresto : Carola torna libera | "Ha agito in adempimento di un dovere" : Il gip di Agrigento non ha convalidato l'arresto della comandante della Sea Watch Carola Rackete e non ha disposto nei confronti della giovane tedesca nessuna misura cautelare. "Non c'è stata resistenza a una nave da guerra"

Sea Watch - Carola Rackete torna libera : il gip non ha convalidato l'arresto : Il giudice si pronuncia a favore della capitana della nave Ong: "Ha agito per portare in salvo i migranti". Salvini: "Per...

Sea Watch 3 - attacco totale di Matteo Salvini alla magistratura dopo la liberazione di Carola Rackete : Libera. Niente domiciliari per Carola Rackete, la comandante di Sea Watch 3 al cui fianco si schiera il gip di Agrigento che non convalida il provvedimento restrittivo nei confronti della tedesca e, anzi, si spinge in una sentenza dal sapore politico, in cui si sbilancia affermando che "ha salvato v

Migranti : Sea Watch - 'La nostra Carola è libera!' : Palermo, 2 lug. (AdnKronos) - "Il gip di Agrigento non ha convalidato l'arresto di Carola Rackete e non ha disposto nei suoi confronti nessuna misura cautelare. La nostra Carola e' libera!". Così su Twitter la ong tedesca Sea watch.

Sea Watch - Salvini contro i giudici : “Mi vergogno per loro - sentenza politica e vergognosa” : Dopo la decisione del gip di Agrigento di non convalidare l'arresto della comandante della Sea Watch, Carola Rackete, il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, va allo scontro frontale con i giudici: "Questa sentenza è politica e vergognosa, fa male all’Italia. Non siamo un paese civile se si sovrappongono politica e magistratura".Continua a leggere

"La nostra Carola è libera". Esulta la ong Sea Watch : "Il gip di Agrigento non ha convalidato l'arresto di Carola Rackete e non ha disposto nei suoi confronti nessuna misura cautelare. La nostra Carola è libera!". Esulta in questo modo su Twitter la ong tedesca Sea Watch. "Siamo sollevati dal fatto che il nostro capitano sia libero! Non c'era motivo di farla arrestare, poiché - aggiunge la Ong su Twitter - aveva solo partecipato a campagne per i diritti umani nel Mediterraneo e assunto ...

Migranti : caso Sea Watch - Procura procede separatamente per favoreggiamento : Palermo, 2 lug. (AdnKronos) - La Procura di Agrigento procede separatamente a carico di Carola Rackete per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. L'avviso di garanzia le era stato notificato proprio il giorno prima dello sbarco. La donna dovrebbe essere interrogata nei prossimi giorni.

Carola Rackete libera - Salvini : “Comandante Sea Watch è criminale - la rispediamo in Germania” : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, giudica negativamente la decisione del gip di Agrigento di non convalidare l'arresto della comandante della Sea Watch, Carola Rackete: "Per la comandante criminale è pronto provvedimento per rispedirla nel suo Paese perché pericolosa per la Sicurezza nazionale. Tornerà nella sua Germania".Continua a leggere