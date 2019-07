Sea Watch | Carola Rackete e l' ira del finanziere | Lei eroina | noi delinquenti Così

Equipaggio Sea Watch : "Siamo felici - presto riabbracceremo Carola" : Licata (Agrigento), 3 lug. (AdnKronos) - (dall'inviata Elvira Terranova)- "Siamo molto felici, dopo tanti giorni difficili e pieni di angoscia, finalmente, tiriamo un sospiro di sollievo. Adesso non vediamo l'ora di riabbracciare la nostra capitana Carola". Sono le quattro del pomeriggio e al porto

Migranti : equipaggio Sea Watch a Licata - 'Felici - presto riabbracceremo Carola'/ Adnkronos (3) : (Agrigento) - Lo sguardo dello studente di Berlino si rabbuia quando ricorda i giorni trascorsi al limite delle acque territoriali e poi in rada a Lampedusa, fino alla sera dello sbarco, con i "momenti di caos" all'attracco. "I Migranti a bordo erano terrorizzati, non capivano cosa stesse succedendo

Migranti : equipaggio Sea Watch a Licata - 'Felici - presto riabbracceremo Carola'/ Adnkronos (2) : (Agrigento) - "Stiamo aspettando il dissequestro della nave per potere lasciare il porto di Licata - spiega ancora Oscar - perché finora non abbiamo avuto il nulla osta per fare il cambio dell'equipaggio. Stiamo aspettando di capire cosa accade in questi giorni". La cronista mostra all'equipaggio le

Sea Watch - Fratoianni vs Salvini : “Si vergogni”. E alla Lega : “Rosicate”. Dal ministro baci ironici : bagarre alla Camera : Scontro in Aula durante il question timetra il deputato di Sinistra italiana-LeU, Nicola Fratoianni, e il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, sul caso Sea Watch. “Ieri l’ho visto livido in volto”, ha iniziato in modo provocatorio il deputato, chiedendo sia perché, nonostante la Libia non sia considerata un porto sicuro, non avesse autorizzato lo sbarco, sia chi avesse “ordinato alla motovedetta di frapporsi la ...

Sea Watch - Carola è ancora in Italia | Pm frena su espulsione : La capitana non potrà ancora tornare a casa: la procura ha negato il nullaosta per l'espulsione per esigenze di giustizia.

Sea Watch : “Salvini non ha il diritto di chiamarci vicescafisti - difenda Carola dagli insulti sessisti” : In conferenza stampa Giorgia Linardi, portavoce di Sea Watch, dà conto delle condizioni della comandante Carola Rackete: "Carola è in Italia, ma non è detto che ci resti nei prossimi giorni. Per lei abbiamo dovuto fare un piano di evacuazione per proteggerla dalla stampa, non per nasconderla, ma per consentirle di avere del tempo per risposare e per preparare la sua deposizione del 9 luglio".Continua a leggere

Ong - anche Mediterranea pronta a violare le leggi : "Faremo come la Sea Watch - seguiremo le regole del mare" : Le Ong pronte allo scontro con Matteo Salvini. Dopo la Sea Watch ci sono altre organizzazioni che in futuro non negano la possibilità di violare le leggi: "Noi facciamo monitoraggio nel Mediterraneo. Se dovessimo trovarci in una situazione in cui siamo l'unica imbarcazione che può svolgere il salvat

Sea Watch - Giorgia Linardi : “Salvini ci dà dei criminali ma viene smentito dalle Procure. Tace su insulti a Carola” : “Carola sta bene, nel momento in cui è stata arrestata chiedeva solo se avrebbero fatto scendere le persone. Ora è in Italia ma non è detto che ci resti nei prossimi giorni. Ora è giusto che abbia il suo tempo per riposarsi dal clamore dei media e preparare la sua deposizione. La sentirete nei prossimi giorni. Mi ha detto sorridendo: ‘Forse è il caso di emigrare in Australia e tornare ad occuparmi degli albatros'”. Lo ha detto ...

Le Ong : se serve agiremo come Sea Watch : 16.42 "Noi facciamo monitoraggio nel Mediterraneo. Se dovessimo trovarci in una situazione in cui siamo l'unica imbarcazione che può svolgere il salvataggio, agiremo come ci impone la legge del mare". Così Alessandro Metz di Mediterranea Saving Human, in una conferenza stampa congiunta delle Ong. "Faremo quello che è previsto dalle normative che ci obbligano a comportarci in un certo modo, come ha fatto la Sea Watch. E' così che abbiamo fatto ...

Sea Watch : Iezzi accusa alcuni deputati di copertura tentato omicidio - è bagarre (VIDEO) : Il caso Sea Watch finisce in Parlamento. Protagonista di un intervento che surriscalda gli animi è il deputato della Lega Giancarlo Iezzi. Il suo intervento si inserisce nel solco del pensiero leghista secondo cui quanto avvenuto, prima a largo e poi nel porto di Lampedusa, possa essere considerata un'azione fuorilegge da parte delle Ong, concretizzata dal capitano Carola Rackete. Un'idea che naturalmente trova naturale contrapposizione in ...

Sea Watch 3 - Alessandra Ghisleri : "Botto per Matteo Salvini" - le cifre che annichiliscono la sinistra : Alessandra Ghisleri è netta: "All'indomani della vicenda Sea Watch 3 si innalza il dato della Lega, cala il Pd". La sondaggista ne parla a Omnibus. "Più del 50% degli italiani stavano dalla parte di Salvini prima dell'approdo della nave Sea Watch", dice Alessandra Ghisleri. "Il 15 per cento ha avuto

Sea Watch - Salvini : è sentenza politica : 15.52 "Nessuno mi toglie dalla testa che è una sentenza politica",ha detto Salvini su Fb parlando della decisione del gip di non convalidare l'arresto di Rackete.E rivolgendosi al gip, dice:"Togliti la toga,candidati con la sinistra ."Io non mollo,anche perché ci sono tanti giudici che vogliono applicare la legge e non ribaltarla". Su Sassoli presidente del Parlamento Ue afferma che l'elezione non rispetta voto degli italiani. Dopo il no alla ...

Ong sostengono Carola Rackete : "Se necessario agiremo come Sea Watch" : Ong sostengono Carola Rackete: "Se necessario agiremo come Sea Watch" Conferenza stampa congiunta delle organizzazioni non governative impegnate nel Mediterraneo: “agiremo come ci impone la legge del mare. Il decreto sicurezza bis non ha prodotto risultati concreti, le migrazioni continuano” Parole ...

Sea Watch - Carola è ancora in Italia | Pm frena su espulsione : La capitana non potrà ancora tornare a casa: la procura ha negato il nullaosta per l'espulsione per esigenze di giustizia.