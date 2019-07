Sea Watch | Boldrini | “Grave decisione di sconvocare audizione Non c’è spazio per voci

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2019) “Quello che è accaduto è molto grave: la presidenza in modo arbitrario ha deciso dil’della Seacon motivazioni per altro decadute poiché la comandante è stata messa in libertà. Per solidarietà tutte le altre hanno cancellato perché si sono sentite comunque in dovere di farlo. Trovo che sia un precedente dannoso perché vuol dire che in questo Parlamento oggi non c’è piùper leche non sono gradite alla maggioranza. Le altre istituzioni non dovrebbero commentare le decisioni della magistratura e il linguaggio sprezzante pieno di bile lo trovo sintomatico dell’allergia di questa maggioranza verso la distinzione dei poteri e i processi democratici”. Così Lauradopo l’alla Camera sul decreto Sicurezza a cui le altre Ong hanno deciso di non partecipare dopo l’esclusione di Sea. ...

HuffPostItalia : Sea Watch, Carola torna libera. Il Gip di Agrigento non convalida l'arresto e non dispone misure cautelari - fattoquotidiano : Sea Watch, De Falco: “La manovra? Barca Gdf doveva lasciare spazio. Per la nave da crociera a Venezia accuse meno g… - matteosalvinimi : Le parole del Procuratore di Agrigento sono chiarissime: la fuorilegge tedesca merita il carcere. -