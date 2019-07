Se tra Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli tira aria di crisi

Da Firenze – Affare Veretout - Giuntoli offre Ounas e Rog : possibile prestito oneroso per i due azzurri. La trattativa : Giuntoli inserisce nella trattativa per Veretout Ounas e Rog L’edizione fiorentina di Repubblica scrive sulla trattativa Jordan Veretout-Napoli: “In corsa restano anche Napoli e Roma. Giuntoli già da tempo ha un accordo con Veretout, ma gli inserimenti degli altri club hanno frenato la conclusione della trattativa. – ma la situazione è cambiata come riporta il quotidiano – Il trasferimento di Diawara alla Roma ...

Probabile crisi tra Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli : Forse c'è aria di crisi per una delle coppie più note dello show biz italiano. Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli, infatti, secondo il settimanale Spy, starebbero vivendo un momento particolarmente difficile. Tutto è iniziato quando il 7 maggio scorso il cantante ha dovuto rimandare le date americane del suo tour a causa di un intervento. Dopo un'operazione molto delicata, il cantante ha preferito trascorrere un po' di tempo nella villa in ...

Notte Rosa 2019 : in programma numerosi eventi tra concerti e spettacoli musicali : Conto alla rovescia per la 14ª edizione de “LA Notte Rosa”, il Capodanno dell’estate italiana, che venerdì 5 luglio animerà le spiagge della Riviera, insieme alle location più suggestive dell’entroterra romagnolo e al nord delle Marche. Una festa attesissima, che ogni anno invita i suoi ospiti a vivere con spensieratezza, leggerezza ed allegria e a trovare il lato Rosa della vita. Il programma de “La Notte Rosa” offre sempre un ricco calendario ...

Mini-Bot - strappo di Giorgetti : «Non sono verosimili - altrimenti li farebbero tutti» Flat tax - lite Salvini -Di Maio : Il sottosegretario attacca: «Chi crede a Borghi? Se si potessero fare li farebbero tutti». La replica: «È una cosa coraggiosa, Salvini è d’accordo»

La sottile linea tra sindrome da crocerossina e dipendenza affettiva : Accade spesso che all’interno di una relazione non equilibrata, ci si ritrova a sacrificare il proprio mondo a favore degli altri. Questo atteggiamento è riconosciuto universalmente come sindrome da crocerossina o di Wendy, in riferimento alla compagna di Peter Pan che, sull’isola che non c’è, si prese cura di tutti i bambini sperduti. Apparentemente, l’atteggiamento da crocerossina, può essere confuso con l’altruismo. In realtà, tra le due ...

Aerospazio - il premier Conte al salone aeronautico di Le Bourget : “settore trainante per l’Italia” [FOTO] : L’Aerospazio e’ un comparto in cui abbiamo delle punte di innovazione incredibile e di eccellenza. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che oggi si e’ recato al salone aeronautico di Le Bourget, a Parigi, visitando fra gli altri gli stand di Leonardo. Quello aerospaziale, ha aggiunto, e’ “un comparto in continua espansione, ogni euro investito ci da’ un ritorno notevole” senza ...

Messico - l’eruzione del vulcano è poderosa. La colonna di cenere sfiora la stratosfera : le immagini sono impressionanti : Una esplosione violentissima, quella del vulcano Popocatépetl, in Messico, alla base del fenomeno registrato dal passeggero di un volo di linea: una colonna di fumo e cenere di 10 chilometri d’altezza. L’esplosione del vulcano ha anche provocato un terremoto di magnitudo 1.9 L'articolo Messico, l’eruzione del vulcano è poderosa. La colonna di cenere sfiora la stratosfera: le immagini sono impressionanti proviene da Il Fatto ...

"Con il Cuore" ci ha dimostrato che questa Italia è più generosa di quanto pensassimo : Attenzione, umiltà, felicità. Tre parole che racchiudono il senso di un’Italia che non spara, non sbraita, non odia.È un altro Paese quello salito sul palco di “Con il Cuore”, il concerto di solidarietà di Assisi, un Paese diverso da quello che emerge sui social, sui giornali o in televisione. Siamo tutti bravi a fare la voce grossa e a sentenziare:“Io lo avrei ucciso quel ladro, io lo ...