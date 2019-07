Scuola | Tar annulla scritto concorso presidi | ricorso del Miur

Concorso presidi - Tar del Lazio annulla lo scritto. Cgil : “Per la Scuola è un disastro” : Il Tar del Lazio ha annullato lo scritto dell’ultimo Concorso per i presidi. Da quanto si apprende da fonti Miur, il ministero con l’Avvocatura dello Stato intende presentare ricorso al Consiglio di Stato. Il tribunale, in particolare, ha accolto il ricorso sulla base di una censura giudicata infondata dai tecnici del ministero: non sussistevano, secondo il dicastero, i presupposti per la ritenuta incompatibilità di alcuni commissari. ...

Scuola : il Governo cerca 1 - 4 miliardi per aumentare lo stipendio ai professori : In totale sono 2,2 miliardi di euro. Questa è la cifra, che dovrà essere inserita nella nuova manovra di Bilancio da circa 45 miliardi di euro, necessaria per poter garantire al corpo docente della Scuola italiana un aumento in busta paga da almeno tre cifre. Ma di questo importo sarebbero stati rintracciati, nelle pieghe del bilancio dello Stato solo 800 milioni di euro. Di conseguenza, 1,4 miliardi di euro sarebbero tutti da recuperare. Anche ...

Bandi SFP 2019/20 - come diventare insegnanti nella Scuola primaria e infanzia : Di seguito indichiamo i Bandi per l’’iscrizione al corso di laurea in Scienze della formazione primaria LM85 bis per l’anno accademico 2019/20. Il corso dura 5 anni e permette di ottenere l’abilitazione per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e primaria. Con l’abilitazione, si accede alla II fascia delle graduatorie di istituto (per l’immissione in ruolo occorre vincere il concorso). Per accedere è necessario ...

A Mostar c'è l'unica Scuola dove i bosniaci musulmani e i croati cattolici condividono la loro cultura : Vent’anni dopo la fine della guerra, Mostar resta la città simbolo della divisione etnica in Bosnia Herzegovina: a est del fiume Neretva vivono i bosniaci musulmani; a ovest i croati cattolici. Non esiste un programma comune per gli scolari delle due etnie, che seguono corsi separati. Fa eccezione la Mostar Rock School, uno spazio creato dal musicista Orhan “Oha” Maslo per permettere ai giovani di suonare insieme, ...

Maturità - a Foggia le tracce arrivano in ritardo : studenti fuori da Scuola fino alle 9 : 30 : Si è temuto il peggio questa mattina all'istituto Leonardo Da Vinci di Foggia, dove, come in ogni scuola superiore d'Italia, in questi giorni si stanno svolgendo gli esami di Maturità 2019. Infatti, secondo quanto riportato da alcuni media locali e nazionali, stamane le tracce degli esami hanno tardato ad arrivare. Gli studenti sono stati veramente in apprensione, in quanto alle 9:30 gli stessi si trovavano ancora fuori dall'edificio scolastico. ...

Scuola/ Educazione civica - luci - ombre e sfide di una materia da "inventare" : Una recente conferenza internazionale organizzata da "SCUOLA Democratica" ha affrontato le questioni chiave della nuova Educazione civica

Zanetti lancia Scuola di calcio per aiutare i bambini della città vecchia di Taranto : Una scuola di calcio per combattere la devianza dei minori, offrire ai ragazzi un luogo di aggregazione che educhi al rispetto dei valori della vita e contribuire così al recupero sociale della città vecchia di Taranto. Racchiude questi obiettivi il progetto di Javer Zanetti, argentino, oggi vice presidente dell'Inter ma storico capitano della squadra nerazzurra, attraverso la fondazione Pupi insieme a Sport4Taranto e Asd Taranto ...

Livelli di diossina 4 volte sopra i limiti in una Scuola di Taranto : genitori la occupano a oltranza : Un gruppo di genitori dell'istututo Deledda di Taranto ha occupato la scuola, dove sono stati trovati tassi di inquinamento molto elevati: "Non vogliamo spostare i nostri figli e le nostre figlie presso istituti che si trovano al di fuori dei Tamburi perché pretendiamo di vivere e restare liberamente nel nostro quartiere".

Ex Ilva - i genitori di Taranto occupano la Scuola vicino al Siderurgico : "I nostri figli in pericolo" : A scatenare la furia di alcune famiglie sono stati i nuovi dati rilevati dall'Arpa Puglia: nella parte più prossima all'edificio scolastico sono stati trovati diossine e pcb oltre quattro volte il limite consentito

Scuola - PAS e precariato docenti ultime notizie : comunicato ufficiale dei parlamentari M5S : I parlamentari del Movimento 5 Stelle nelle Commissioni Cultura di Camera e Senato hanno provveduto ad emettere una nota congiunta per commentare l’intesa raggiunta dal Governo e dai sindacati in relazione alla questione del reclutamento docenti. comunicato ufficiale parlamentari M5S: ‘Tutelare meglio le diverse fasce del precariato’ “Il Movimento 5 Stelle è da sempre impegnato a chiudere definitivamente la stagione ...

Marina Militare : dal 13 al 16 giugno la nave Scuola Amerigo Vespucci farà sosta a Catania : Dal 13 al 16 giugno nave scuola Amerigo Vespucci farà sosta a Catania dopo un’assenza durata ben 9 anni. Per l’occasione, giovedì 13 giugno, alle ore 11.00, il comandante del veliero, capitano di vascello Stefano Costantino, terrà una conferenza stampa a bordo per presentarlo e per far conoscere le attività che lo vedranno protagonista durante la sosta nel porto siciliano. La “nave più bella del mondo”, come viene definita da molti, dopo la ...

Genova - voglia di segregazione - un genitore segnala e il Comune chiede alla Scuola : "Perchè gli extracomunitari entrano dove ci sono i bambini?" : Il caso alla De Scalzi- Polacco dove si tengono corsi del Ministero per stranieri. Le maestre scrivono alle famiglie: "La nostra storia ha conosciuto le leggi razziali ma ora si applica la Costituzione"

La Scuola è finita e i docenti si arrendono : ‘Caro prof - impari a comportarsi da adulto’ : La scuola è finita e gli insegnanti si arrendono. Un articolo pubblicato sul portale del ‘Corriere della Sera’ ha messo bene in evidenza le 32.100 richieste inviate dal comparto scuola per il prepensionamento con Quota 100, di cui 18.700 da parte del personale docente, alle quali andranno aggiunti altri 15mila pensionamenti, quelli con i requisiti ordinari. La testimonianza di un docente di Varese, Paolo Galli, è emblematica. ...

A Milano un mini-corso di arabo in una Scuola elementare : esplode la polemica : A Cernusco diventa un caso politico un corso di base di lingua araba alla scuola "Don Milani". La Lega punta il dito contro l'uso di "fondi pubblici destinati all'insegnamento della lingua italiana usati al contrario". Il sindaco: "Teniamo i bambini fuori dalla politica, siamo una città inclusiva"