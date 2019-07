Scuola | stipendi docenti ultime notizie 3 luglio | ecco le parole del ministro Bussetti

Scuola - il Governo cerca 1 - 4 miliardi per alzare lo stipendio dei prof : Alla lunga lista di promesse/proposte/desiderata che già compone il menù della prossima manovra da 45 miliardi si iscrive anche la Scuola. Non tanto e non solo per la doppia...

Scuola : il Governo cerca 1 - 4 miliardi per aumentare lo stipendio ai professori : In totale sono 2,2 miliardi di euro. Questa è la cifra, che dovrà essere inserita nella nuova manovra di Bilancio da circa 45 miliardi di euro, necessaria per poter garantire al corpo docente della Scuola italiana un aumento in busta paga da almeno tre cifre. Ma di questo importo sarebbero stati rintracciati, nelle pieghe del bilancio dello Stato solo 800 milioni di euro. Di conseguenza, 1,4 miliardi di euro sarebbero tutti da recuperare. Anche ...

Snals - Scuola : in progetto aumento stipendio e stabilizzazione di altri precari : Elvira Serafini, segretario generale dello Snals, è intervenuta a Coffee Break su La7, nella puntata incentrata su lavoro, tasse, investimenti e problemi della scuola. Serafini ha illustrato come il sindacato si stia muovendo in favore di università, scuola, Afam e ricerca, argomentando gli esiti dell’Intesa Governo-Sindacati del 24 aprile scorso. Snals, stabilizzazione precari Il segretario Snals ha spiegato che l’accordo raggiunto per ...

Stipendio luglio 2019 : aumento Scuola - ecco gli importi sul cedolino : Stipendio luglio 2019: aumento scuola, ecco gli importi sul cedolino Anche a luglio 2019 il personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola percepirà sul cedolino un importo supplementare alla voce stipendiale. Si tratta dell’indennità di vacanza contrattuale, che continuerà a essere erogata fino al rinnovo del CCNL, scaduto lo scorso 31 dicembre 2018. Tuttavia c’è anche da segnalare che da marzo a novembre sullo ...

Scuola - stipendi docenti ultime notizie : UE alza la voce contro l’Italia ‘E’ arrivata l’ora di pagarli di più’ : Da anni, ormai, si continua a parlare degli stipendi dei docenti della Scuola pubblica italiana come assolutamente inadeguati rispetto ai ‘colleghi’ degli altri Paesi Europei. Il Governo ha sempre fatto ‘orecchie da mercante’, ancor più negli ultimi anni se si considerano i ritocchi ‘elemosina’ alle buste paga del personale scolastico. Ora, però, è l’Europa ad alzare la voce e a bacchettare ...

Stipendi Scuola - confronto fra gli ultimi CCNL : tabelle arretrati e aumenti : L’ultimo rinnovo del CCNL Istruzione e Ricerca non ha soddisfatto insegnanti e ATA, soprattutto per quanto riguarda gli Stipendi. Gli aumenti Stipendiali riconosciuti, sono stati decisamente bassi, motivo per cui tutti sono in attesa di vedere cosa succederà al prossimo rinnovo. Ma quanto bassi? L’USB scuola ha realizzato delle tabelle che mettono a confronto i dati degli ultimi due rinnovi: quello del 2009 e quello del ...

Scuola - aumento stipendi e scatti anzianità ultime notizie : la ‘patata bollente’ nelle mani del premier Conte : Ha riscosso grande successo l’iniziativa promossa dalla Gilda degli Insegnanti, riguardante una petizione promossa sulla piattaforma change.org (l’indirizzo è change.org/p/giuseppe-Conte-stipendi-più-alti-per-gli-insegnanti) per chiedere lo ‘scongelamento’ dello scatto di anzianità del 2013 e l’aumento stipendiale agli insegnanti. Oggi si è provveduto alla consegna, presso la Presidenza del Consiglio, delle oltre ...

Precari Scuola e aumenti stipendi - Bussetti : ‘Niente promesse a vuoto’ : Dopo la polemica sorta per l’annuncio pre-elezioni della stabilizzazione dei Precari della scuola, il ministro Bussetti torna a parlare e chiarisce: “Niente promesse a vuoto, è il contratto di Governo, non campagna elettorale“. A parlare della questione è un articolo de La Stampa del 25 maggio, contenente una sua intervista. Lì il ministro usa espressioni forti relative ai Precari, come “indegno è fare vivere una persona ...

Scuola - Bussetti sul rinnovo di contratto : ‘Aumento stipendi doveroso’ : Il Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, ha rilasciato un’intervista al quotidiano torinese ‘La Stampa’ in merito ai risultati del confronto in atto tra Governo e sindacati su diverse problematiche riguardanti la Scuola, come la stabilizzazione del precariato e il rinnovo del contratto. Il ministro ha confermato le misure a favore dei docenti con 36 mesi di servizio, al fine di indirizzarli verso la stabilizzazione. ...

Contratto Scuola e aumento stipendi ultime notizie : la questione si infiamma : Il primo tavolo tecnico tra il Governo e i sindacati sulla questione rinnovo Contratto e aumento stipendi per il personale scolastico non ha portato sostanziali novità. Come sottolineato in una nota pubblicata dal sindacato Anief, le parti starebbero focalizzando le attenzioni sull’atto di indirizzo, atto che, però, non può essere emanato per il rinnovo del Contratto sino a quando non si firmerà l’accordo quadro sulla nuova ...

Scuola - contratto e aumento stipendi ultime notizie : esito incontro Governo-sindacati : Nella giornata di ieri, le rappresentanze sindacali hanno incontrato quelle del Governo nel primo di una serie di confronti sul prossimo rinnovo di contratto e sulla questione degli aumenti stipendiali per il personale scolastico. contratto Scuola e aumenti stipendiali: ecco di cosa si è parlato nell’incontro di ieri In una nota congiunta, Flc-Cgil, Cisl, Uil, Snals e Gilda, ovvero i sindacati firmatari dell’intesa dello scorso 24 ...

Scuola - contratto e aumento stipendi docenti e ATA ultime notizie : inizia il countdown : Governo e sindacati saranno di fronte quest’oggi, lunedì 20 maggio, per aprire il tavolo tecnico su una delle questioni più ‘calde’ ed importanti della Scuola: il rinnovo del contratto Collettivo Nazionale e i conseguenti aumenti stipendiali attesi dal personale docente e da quello Ata. Il tavolo tecnico è la diretta conseguenza dell’intesa raggiunta lo scorso 24 aprile tra l’esecutivo e le rappresentanze sindacali, ...

Stipendi Scuola - prossimi aumenti : la stima è di 120 euro : Cominciano le stime sui prossimi aumenti degli Stipendi scuola, per docenti e ATA, oggetto di trattativa al Miur nei prossimi giorni. La cifra ipotizzata da Repubblica.it è di 120 euro lordi mensili. Da questa cifra potrebbe partire la trattativa per gli aumenti Stipendiali previsti nel nuovo CCNL 2019/21. aumenti Stipendi scuola 2019/2021 E’ stato il ministro Bussetti in persona a parlare di aumenti a tre cifre, per cui ci si aspetta che ...

Scuola - stipendi maestri laureati inferiori a quelli dei colleghi della secondaria : Uno studio effettuato dall’Anief ha evidenziato la discriminazione stipendiale tra gli insegnanti laureati che svolgono attività di insegnamento nella Scuola del primo ciclo e i colleghi, anch’essi laureati, del secondo ciclo. stipendi laureati del primo ciclo inferiori ai colleghi della secondaria Eppure le ore di lezione settimanali svolte da un docente della Scuola primaria e dell’infanzia sono superiori a quelle del secondo ...