Scuola | immissioni in ruolo 2019 20 ultime notizie | Bussetti firma decreto per richiesta

Scuola - Bussetti : pronti alle nuove immissioni in ruolo dei docenti per settembre : La Scuola si prepara a ricevere le domande di iscrizione degli studenti in anticipo per consentire l’avvio del prossimo anno scolastico per tempo. La macchina ministeriale ha lavorato sodo per pubblicare i risultati della mobilità territoriale. A settembre dovranno essere immessi in ruolo i nuovi docenti dalle graduatorie di merito regionali del concorso straordinario. Le operazioni di mobilità sono propedeutiche a far sì che dalla seconda ...

Assunzioni Scuola - Bussetti : ‘100.000 immissioni entro il 2023’ : Parla anche di Assunzioni nella scuola, il Ministro Bussetti, mentre è ospite della videochat del Tg1. Afferma che entro il 2023 i saranno 100mila immissioni in ruolo, in particolar modo grazie ai concorsi. Bussetti e le Assunzioni con concorsi Il ministro parla di 72mila Assunzioni che ci saranno grazie ai concorsi banditi per la scuola primaria e dell’infanzia e per la secondaria. Per il primo sono previsti 16mila posti, mentre per il ...