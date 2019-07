ilgiornale

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Valentina Dardari La donna, una tedesca, era stata rapinata in città neldove sitrovava per festeggiare il nuovo anno. Adesso cii danni e potremmo arrivare a doverle pagare ben 3mila euro Unatedesca, residente a Berlino, qualche anno fa aveva deciso di iniziare il nuovo anno con una vacanza nel nostro Paese, precisamente a Lecco. Durante quel soggiorno però, proprio il pomeriggio del primo giorno dell’anno nuovo, la giovane, ora 33enne, era stata assalita in strada da un rapinatore, in pieno centro a Lecco, nel tentativo di strapparle la borsa. Adesso la malcapitata, come riportato da Il Giorno, avrebbe chiesto un risarcimentoper quanto avvenuto. La donna infatti, una volta tornata a casa, si sarebbe rivolta ai funzionari del Ministero del Lavoro e degli Affari sociali di Bonn per rire un risarcimento al Ministero della Giustizia ...

zazoomblog : Scippata nel 2016: turista chiede i soldi all’Italia - #Scippata #2016: #turista #chiede - BELUSHI69 : @lucaserafini4 @acmilan @MilanNewsit @MilanTV @RadioSportiva @RadioRossonera @MCRadioRossoner Mi spiace Luca con af… -