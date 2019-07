Sbarco sulla Luna | sabato 13 appuntamento al Parco dell’Appia Antica per l’evento “Man on

“Moonight” - al Museo della Scienza di Milano un grande evento per i 50 anni dallo Sbarco sulla Luna : Giovedì 4 luglio 2019 – in occasione del prossimo 50esimo anniversario del primo sbarco umano sulla Luna con la missione Apollo 11, previsto per sabato 20 luglio – il Museo nazionale della Scienza e della Tecnologia di Milano, unico a esporre un frammento di roccia Lunare in Italia, dono dell’equipaggio dell’Apollo 17, celebrerà l’evento con l’anteprima “Moonight”. Per l’occasione, il Museo ...

L’Apollo 11 - 50 anni dopo : all’asta la videocassetta originale dello Sbarco sulla Luna : Il 20 luglio 2019 saranno trascorsi 50 anni esatti dal primo passo dell’uomo sulla Luna. Era il 1969, infatti, quando Neil Armstrong e Buzz Aldrin mettevano piede sul suolo Lunare: le immagini di questo evento storico hanno fatto il giro del mondo, ma alcune stanno per dettare anche i record di mercato. Nello stesso giorno dell’alLunaggio infatti, mezzo secolo dopo, Sotheby's venderà l’unica videocassetta originale della missione Apollo ...

Achille Lauro a Latina per la Notte Bianca che celebra i 50 anni dallo Sbarco sulla Luna : Achille Lauro a Latina per la Notte Bianca: è lui l'artista atteso in Piazza del Popolo a Latina per la chiusura della nuova edizione della Notte Bianca in programma per il prossimo 20 luglio. Manca l'ultima conferma ufficiale ma stando alle informazioni già trapelate, il nome di Achille Lauro per il concerto finale sembra poter essere certo. Chi altro in effetti - tra i giovani cantanti emersi negli ultimi anni - avrebbe potuto rappresentare ...

L’audio-serie della Nasa sui protagonisti dello Sbarco sulla Luna : Le voci e le emozioni che raccontano lo sbarco dell’essere umano sulla Luna per la prima volta a disposizione di tutti, sul web. Ad aggregarle, e renderle disponibili è oggi la Nasa, che annuncia la prima serie audio sul programma Apollo. Il suo titolo è Explorers: un grande viaggio che ci porta 50 anni indietro nel tempo, a un passo dagli astronauti che per primi hanno toccato il nostro satellite, ma anche dagli ingegneri, dai fisici, dai ...

I libri che vi porteranno sulla Luna (50 anni dopo lo Sbarco) : Nel cinquantesimo anniversario della missione spaziale Apollo 11, che il 20 luglio 1969 portò per la prima volta gli uomini sulla Luna, sugli scaffali delle librerie atterrano numerosi volumi contenenti storie a tematica Lunare. libri scientifici, saggi, romanzi, raccolte di racconti e fumetti, ce n'è per tutti i gusti e tutte le fasce di età per celebrare un momento storico della storia dell'umanità. Per gli appassionati e i curiosi sulle ...

Sbarco sulla Luna : un viaggio spaziale negli Stati Uniti per celebrare il 50° anniversario : Quest’anno ricorre l’anniversario di uno degli eventi memorabili della storia dello spazio: il 20 luglio 2019 si celebrano 50 anni dallo Sbarco sulla Luna della navicella spaziale Apollo 11, che ha compiuto il primo alLunaggio della storia. I primi uomini a mettere piede sulla superficie Lunare sono Stati gli astronauti americani Neil Armstrong e Buzz Aldrin e la celebre frase pronunciata da Armstrong “Un piccolo passo per un uomo, un grande ...

Ora abbiamo anche gli Oreo per celebrare i 50 anni dallo Sbarco sulla Luna : A quanto pare la superficie degli Oreo si è ufficialmente trasformata nello spazio bianco, pardon, nero più ambito per commemorazioni di anniversari, advertising, operazioni di co-marketing, annunci di lavoro, affissioni elettorali e via dicendo. Dopo la serie dedicata all’ultima stagione di Game of Thrones, con tanto di sigilli delle varie casate impressi sul biscotto, ecco allora arrivare quella dedicata allo sbarco sulla Luna. Perché ...

La Nasa vuole fare un album dei ricordi globale dello Sbarco sulla Luna : Se eri già nato, eri molto probabilmente davanti alla tv; se dovevi ancora venire al mondo, in famiglia hai di sicuro qualcuno che se lo ricorda e che te lo avrà raccontato. Il primo essere umano che poggia piede sulla Luna non si scorda mai. E allora perché non condividere con la collettività i nostri ricordi? In occasione del cinquantesimo anniversario da quel momento epico, che si festeggerà il prossimo 20 luglio 2019, la Nasa ha deciso di ...

Tito Stagno a Che tempo che fa : carriera - biografia e Sbarco sulla Luna : Tito Stagno a Che tempo che fa: carriera, biografia e sbarco sulla Luna Nella nuova puntata di stasera 12 Maggio di Che tempo Fa, condotto da Fabio Fazio, Tito Stagno sarà uno degli ospiti di punta. Il giornalista e conduttore televisivo italiano racconterà uno dei momenti più avvincenti e indimenticabili della sua vita e della storia dell’uomo: lo sbarco sulla Luna avvenuto tra il 20 e il 21 Luglio 1969. Altri ospiti della serata ...

Terrapiattisti - il convegno a Palermo : “Lo Sbarco sulla luna? Finzione”. E pure i giornalisti devono pagare per partecipare : “Lo sbarco sulla luna è una finzione. La Nasa non è mai stata nello Spazio. Forniscono solo immagini computerizzate e sono tutte immagini finte”. Ad esserne convinto è Calogero Greco, uno degli organizzatori del convegno nazionale dei Terrapiattisti che si terrà domani a Palermo. Nel corso dell’incontro verranno presentate diverse teorie che ruotano intorno alla convinzione che la Terra non sarebbe sferica bensì una superficie ...

I terrapiattisti arrivano a Palermo : "La Nasa non è mai stata sulla luna - lo Sbarco è finto" : Roberto Chifari Tutto pronto per il convegno nazionale dei terrapiattisti giunti a Palermo per il congresso annuale. Tra gli ospiti anche Beppe Grillo "Tutti siamo stati ingannati fin dal primo giorno della nostra esistenza". È questo il manifesto dei terrapiattisti, che si riuniranno domani a Palermo per il congresso nazionale. Chi vorrà assistere dovrà pagare 20 euro per ascoltare le teorie sul nostro pianeta, come quella proposta ...

Terrapiattisti a Palermo : "Lo Sbarco sulla luna è una invenzione" : Palermo, 11 mag. (AdnKronos) - (di Elvira Terranova) - La terra sferica "è un complotto", l'uomo "non è mai andato sulla luna" e "il sole è vicino ed è piccolo piccolo" , una "specie di lampadina" mentre gli astronauti "non esistono, sono attori" e la Nasa "è Disneyland". I Terrapiattisti di tutto i

**Terrapiattismo : Greco - 'Nasa non è mai stata nello Spazio - Sbarco sulla Luna era finto'** : Palermo, 11 mag. (AdnKronos) - "La Nasa non è mai stata nello Spazio. forniscono solo immagini computerizzate e sono tutte immagini finte e lo sbarco sulla Luna è stato finto". Ne è convinto Calogero Greco, uno degli organizzatori del convegno nazionale dei terrapiattisti che si terrà domani a Paler

Spazio : uno Sbarco tedesco sulla luna previsto per il 2020 - la missione sarà senza equipaggio : Un progetto nasce dall’idea di una startup di un gruppo di giovani ricercatori berlinesi e prevede per il 2020 una missione di sbarco sulla luna con due mezzi spaziali rover senza equipaggio. La data della missione tedesca era inizialmente prevista per il 2018 ma solo recentemente sono state trovate le risorse necessarie. la startup infatti sarà sostenuta economicamente da Vodafone e sarà portata a termine con un razzo di Elon Musk. I ...