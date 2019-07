David Sassoli eletto presidente del Parlamento europeo. “Ora cambiare regole sui migranti” : David Sassoli è il nuovo presidente del Parlamento europeo. È stato eletto coi voti di socialisti, popolari e liberali dopo una prima fumata nera in cui gli erano mancati 7 voti per raggiungere la maggioranza assoluta. All’europarlamentare dem, ex giornalista, vicedirettore e conduttore del Tg1, sono andati 345 voti, 11 in più rispetto a quelli necessari per il quorum. Tra i partiti italiani, solo il Pd l’ha votato. Forza Italia si è ...