ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2019)-Impregilo si prepara a concludere iltaggio di. Con l’aiutino di Cassa Depositi e Prestiti e di un pool di banche creditrici che si trasformeranno in soci del nuovo leader delle costruzioni italiane. Cdp, che ha appena staccato una cedola straordinaria al Tesoro e alle fondazioni bancarie azioniste, potrebbe formalizzare già venerdì in consiglio il suo appoggio a-Impregilo che dovrebbe concludere poi l’acquisizione dientro metà luglio.costruzioni, scomparso nel nulla con la cassa ildel Comitato obbligazionisti: spariti 300mila euro Nel dettaglio, l’operazione prevede che il gruppo di Pietro“salvi”, attualmente in piano concordatario, comprandone il 65 per cento per 225sfruttando l’esenzione dall’offerta ...

Dome689 : RT @fattoquotidiano: Salini salva Astaldi con l’aiutino di 300 milioni di Cdp che nominerà il presidente della nuova super-azienda di costr… - ANDREAZANETTIN : RT @fattoquotidiano: Salini salva Astaldi con l’aiutino di 300 milioni di Cdp che nominerà il presidente della nuova super-azienda di costr… - Alien1it : #Salini salva #Astaldi con l’aiutino di 300 milioni di Cdp che nominerà il presidente della nuova super-azienda di… -