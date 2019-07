Russia | tragedia nelle profondità marine | morti 14 marinai in un sommergibile

Blastingnews

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Quattordicisonodelle acque del nord dellaa bordo di un sottomarino. Secondo la ricostruzione dei fatti, l'incidente si sarebbe verificato lunedì alle ore 20:30, quando le fiamme hanno coinvolto la maggior parte dell'unità che si trovava, al momento, in acque territoriali russe, nel mare di Barents. Gli investigatori militari hanno aperto subito un'indagine: le cause dellasono ancora sconosciute e pochissimi sono i dettagli che trapelano su quanto accaduto. A riportare la drammatica notizia sono state proprio delle fonti del ministero della difesa di Mosca. Il Presidente Putin Il Presidente Putin, che domani dovrebbe essere in visita a Roma, ha sospeso ieri tutti gli impegni convocando una riunione d'urgenza con il ministro della difesa: si tratta ancora una volta di un incidente verificatosi a bordo di un sottomarino russo che ha subito ...

MattiaGallo17 : RT @Geopoliticainfo: ????#Russia - Alcune informazioni sulla tragedia che ha colpito il #sommergibile russo sono coperte dal segreto di Stato… - lorenzoloeb : RT @Geopoliticainfo: ????#Russia - Alcune informazioni sulla tragedia che ha colpito il #sommergibile russo sono coperte dal segreto di Stato… - bscfederico : RT @Geopoliticainfo: ????#Russia - Alcune informazioni sulla tragedia che ha colpito il #sommergibile russo sono coperte dal segreto di Stato… -