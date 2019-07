calcioefinanza

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Lasceglie la strada delper iche avevano prenotato per seguire la squadra neldi. Come spiega il Corriere dello Sport, la società giallorossa dopo la cancellazione del(con conseguente penale di circa 400mila euro) in Trentino ha scelto di pagare un risarcimento anche ai propri supporter, a … L'articoloaiper il

CalcioFinanza : Roma, rimborso ai tifosi per il mancato ritiro a Pinzolo - ColantuoniMauro : RT @CalcioFinanza: Il Tribunale di Roma: la Lazio deve rimborsare gli abbonati per le gare a porte chiuse - Biancon3ro1897 : RT @CalcioFinanza: Il Tribunale di Roma: la Lazio deve rimborsare gli abbonati per le gare a porte chiuse -