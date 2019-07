Roma. Raid contro l'azienda rifiuti

Insulti e minacce a operatori dell'Ama. Due uomini e una donna ieri hanno fatto irruzione in una sede operativa Ama in centro, a Trastevere, ed hanno sfogato la loro rabbia ed esasperazione per iin strada prendendo di petto gli operatori della municipalizzata. "Un'aggressione apocalittica - racconta Silvia, una delle operatrici presenti Abbiamo evitato di essere presi a botte non reagendo e cercando di far ragionare gli aggressori". Ogni giorno a terra 650 tonnellate in più. Allarme salute, centinaia di segnalazioni alla Asl.(Di mercoledì 3 luglio 2019)