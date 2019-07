tg24.sky

(Di mercoledì 3 luglio 2019)inper l'I manifestanti scesi in piazza contro la giunta Raggi, chiedono le dimissioni della prima cittadina. In alcuni quartieri della capitale è partita una raccolta firme per non pagare la Tari. LAGALLERY

DottorPaolo86 : RT @SkyTG24: Roma, protesta in Campidoglio per l'emergenza rifiuti. FOTO - Francesco_Riz : RT @SkyTG24: Roma, protesta in Campidoglio per l'emergenza rifiuti. FOTO - SkyTG24 : Roma, protesta in Campidoglio per l'emergenza rifiuti. FOTO -