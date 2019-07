Roma | domani pomeriggio la presentazione del nuovo DS Gianluca Petrachi

Manolas a Napoli (tra oggi e domani) - Diawara alla Roma (lunedì). 56 milioni in un weekend : Un affare concluso con modalità e tempi annunciati. Anche molto rapidi, rispetto alle abitudini del calcio. un affare chiuso. Parla così il Corriere dello Sport dell’accordo tra il Napoli e la Roma. Manolas può preparare la valigia in direzione Napoli. Amadou ha ancora qualche giorno per partire ma può prepararsi anche lui per il viaggio verso la Capitale. L’idea Manolas è stata la prima venuta in mente al club di De Laurentiis per sostituire ...