Riviera 2 debutta su Sky Atlantic con le conseguenze della morte di Constantine

Riviera debutta al mercoledì ma cede il suo posto a The Manifest : i nuovi dettagli sulla programmazione di Canale5 : Altro giro di giostra e altro cambio di programmazione per il prime time di Canale 5 che ormai continua ad evolversi di ora in ora, di promo in promo, fino alla conferma che Riviera debutterà al mercoledì sera già da domani, 26 giugno, ma con la promessa che tutto cambierà ancora. Non c'è pace per il prime time della rete ammiraglia Mediaset che in questi giorni ha regalato al pubblico l'ottimo debutto di Temptation Island 2019, con oltre il 22% ...