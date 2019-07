Rinnovabili e riduzione di CO2 | completata l’installazione del sistema fotovoltaico

meteoweb.eu

(Di mercoledì 3 luglio 2019) SMA Italia annuncia il completamento in tempi record del, avvenuta in appena 30 giorni, delrealizzato presso l’Officina Ferrari GBW, a Reggio Emilia. L’impianto è firmato dall’avanzata tecnologia dei componenti SMA, selezionati per l’alta qualità tecnica e l’affidabilità. Parzialmente integrato nella struttura perché installato sulla copertura esistente in lamiera, l’impianto è in grado di produrre 299.88Kwp l’anno, coprendo, così, l’80% del fabbisogno energetico dell’officina e consentendo, al contempo, rilevanti risparmi in termini energetici, pari a 286.000 KWh, ed economici, pari a 48.620 Euro l’anno. Tra i vantaggi, inoltre, si annovera una maggiore sostenibilità ambientale, laddove la produzione di energia pulita consente all’officina di ridurre le emissioni di CO2 di più di 60 tonnellate l’anno. “Sunny Tripower CORE1 è il primo inverter di ...

