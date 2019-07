Rifiuti Roma | disavventura per la presidente di Ama | lei fotografa i rifiuti | Hugh Grant

Rifiuti Roma - disavventura glamour per la presidente di Ama : mentre lei fotografa una catasta di rifiuti - Hugh Grant le strappa il cellulare : Documentare il comportamento irregolare dei commercianti e ritrovarsi con Hugh Grant che ti strappa via il cellulare. E’ accaduto alla neo-presidente di Ama Spa, Luisa Melara, contro cui l’attore inglese si è scagliato all’improvviso sbucando da uno dei tanti vicoli nel cuore di Roma. La manager scelta nelle scorse settimane dalla sindaca di Roma, Virginia Raggi, per guidare la municipalizzata Romana dei rifiuti, era in ...

Roma - protesta in Campidoglio per l'emergenza Rifiuti. FOTO : Roma, protesta in Campidoglio per l'emergenza rifiuti. FOTO I manifestanti scesi in piazza contro la giunta Raggi, chiedono le dimissioni della prima cittadina. In alcuni quartieri della capitale è partita una raccolta firme per non pagare la Tari. LA FOTOGALLERY Parole chiave: ...

"A Roma +30% dei pazienti in ambulatorio per il caldo e l'emergenza Rifiuti" : l'allarme dei medici : Il grande caldo e l’emergenza spazzatura stanno portando a “un ‘disastro’ negli ambulatori dei medici di famiglia”. Lo dice all’Adnkronos Salute Pierluigi Bartoletti, vice segretario nazionale vicario della Federazione italiana dei medici di famiglia (Fimmg) e vicepresidente dell’Ordine dei medici di Roma, che spiega: “Si può stimare un aumento del 30% dei pazienti, sopratutto ‘over ...

Rifiuti Roma - ecco l’ordinanza : impianti del Lazio tutti disponibili. Costa e Zingaretti : “Ora Ama faccia la raccolta” : tutti gli impianti di trattamento Rifiuti del Lazio dovranno, nel giro di poche ore, mettersi a disposizione della città di Roma per accogliere la spazzatura in eccesso. Nel corso della giornata, la Regione Lazio emanerà un’ordinanza – basata sull’articolo 191 del decreto legislativo 152 del 2006 – che garantirà la massima operatività di discariche, tmb, inceneritori e tritovagliatori presenti sul territorio regionale. Il ...

Rifiuti Roma in tutti impianti Lazio : 16.20 Sull'emergenza Rifiuti di Roma, la Regione Lazio, in collaborazione con il ministero dell'Ambiente, emanerà un'ordinanza in cui verrà disposto che "per motivi di urgente necessità di tutela dell'Ambiente" tutti gli impianti di trattamento dei Rifiuti del Lazio garantiscano la massima operatività per accogliere i Rifiuti della capitale. Lo ha reso noto la Regione. Nell'ordinanza si chiederà all'Ama di ripulire subito la città,di pagare i ...

Emergenza Rifiuti a Roma : “Situazione sgradevole e preoccupante - i batteri sono al lavoro” : “Al momento la situazione dei rifiuti a Roma è molto sgradevole e preoccupante, ma non ancora allarmante dal punto di vista della salute. Certo, complici le alte temperature e la presenza di ratti, insetti, uccelli e altri animali, con il passare dei giorni aumentano i rischi” che i cumuli di spazzatura nelle strade “possano diventare un pericolo per la salute. Occorre intervenire“. Ad affermarlo all’AdnKronos ...

Lorenzin contro Raggi : Roma sommersa da Rifiuti - sindaca risolva emergenza epocale : Roma – “Roma e’ in ginocchio sotto una montagna di rifiuti. L’estate sta ampliando l’emergenza che e’ diventata ormai anche sanitaria. I nuovi vertici dell’Ama si mettano subito al lavoro per far tornare la Capitale in uno stato dignitoso. Progettualita’ per gli impianti e per la gestione della raccolta: la sindaca Raggi la smetta di dare la colpa ad altri e risolva questa emergenza epocale”. ...

Rifiuti a Roma - la Raggi attacca : 'Crisi costruita a tavolino' : I vertici di Ama hanno annunciato che la crisi dei Rifiuti a Roma potrà essere del tutto risolta per Natale. Nel frattempo, però, la Sindaca Virginia Raggi ha deciso di assumere una posizione forte per prendere di petto la questione. A suo parere, infatti, questa sarebbe una crisi "costruita a tavolino, forse con logiche commerciali", e si è rivolta quindi a molte autorità per trovare una risoluzione. Spedite lettere in particolare al Premier ...

Catalogo fotografico dei Rifiuti romani : Da settimane le strade delle città sono di nuovo piene di rifiuti, e sembra che stavolta risolverla sarà più difficile che in passato

Roma. Raid contro l'azienda Rifiuti : 5.56 Insulti e minacce a operatori dell'Ama. Due uomini e una donna ieri hanno fatto irruzione in una sede operativa Ama in centro, a Trastevere, ed hanno sfogato la loro rabbia ed esasperazione per i rifiuti in strada prendendo di petto gli operatori della municipalizzata. "Un'aggressione apocalittica - racconta Silvia, una delle operatrici presenti Abbiamo evitato di essere presi a botte non reagendo e cercando di far ragionare gli ...

Rifiuti Roma - faccia a faccia Costa-Raggi. Ministro Ambiente : “Regione si adoperi - valutiamo impianti fuori dal Lazio” : Incontro tra Sergio Costa e Virginia Raggi sul tema dei Rifiuti a Roma, dopo la lettera inviata dal Dipartimento dell’Ambiente dell’amministrazione capitolina al ministero guidato dall’ex generale dei carabinieri. “Un incontro proficuo”, lo ha definito Costa in una nota spiegando che durante il faccia a faccia è stato “delineato un piano d’azione in vari step, che potrà consentire di affrontare la situazione ...

Rifiuti Roma : viaggio fra le strade invase dalla spazzatura : Dopo l’allarme lanciato dall’Ordine dei Medici sul problema sanitario causato dai Rifiuti, viaggio fra alcune vie e piazza di Roma, dove la spazzatura invade marciapiedi e parcheggi. I cassonetti sono pieni e la Capitale si sta trasformando in una discarica a cielo aperto. L'Ordine dei Medici lancia l'allarme: "A rischio la salute dei cittadini". (Lapresse) Francesca Bernasconi ?

Rifiuti a Roma - Ama al lavoro per tamponare emergenza. Compattatori all’opera in diverse zone della capitale : “L’Ama è impegnata con i suoi vertici e le sue maestranze per superare nel più breve tempo possibile l’attuale situazione complessa ed evitare possibili emergenze”. Lo dichiara l’ad di Ama Massimo Ranieri. L’attuale situazione, spiega Ranieri, riguarda “la raccolta dei Rifiuti e deriva dal gap fra il fabbisogno per i materiali indifferenziati prodotti dalla città di Roma e i conferimenti ridotti da ...

Le trattative per le nomine Ue e il solito problema Rifiuti a Roma : I brexiteers abroad tanto allegri non possono essere ma una cafonata come le spalle voltate durante l'Inno alla Gioia che è anche l'inno europeo non si era mai vista né qualcuno l'aveva mai concepita neanche nelle peggiori contingenze politiche. Vabbè, i tedeschi ci scherzano su. Intanto si deci