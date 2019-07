Retroscena Blogo | Le Iene lasciano la domenica sera?

Retroscena Blogo : Simona Ventura verso La Domenica Sportiva : Nuovo colpo di scena a Rai2. Secondo quanto risulta a Blogo, la rete starebbe pensando di affidare a Simona Ventura la nuova edizione di La Domenica Sportiva. Rai Sport potrebbe però opporsi all'idea di Carlo Freccero. Per la conduttrice, rientrata sulla tv pubblica negli scorsi mesi con The Voice, si tratterebbe di un ritorno. A breve i dettagli del Retroscena.prosegui la letturaRetroscena Blogo: Simona Ventura verso La Domenica Sportiva ...

I Retroscena di Blogo : Il puzzle delle conduzioni di Rai1 : Fra una settimana avverrà in quel di Milano la presentazione show dei palinsesti delle reti della televisione pubblica, una presentazione di cui vi abbiamo dato ampio conto da queste colonne. Ma chi animerà le trasmissioni del day time e dintorni, per esempio, della prima rete Rai ? Tante le indiscrezioni e le voci circolate, vediamo di mettere un po' d'ordine e fare il punto della situazione. La ...

I Retroscena di Blogo : Michelle Hunziker verso la conduzione di Amici vip? : Mentre Simona Ventura il prossimo anno sarà ancora impegnata su Rai2 con una nuova edizione di The Voice, più altri progetti musicali che si stanno studiando in questi giorni, Canale5 manderà in onda da settembre una nuova edizione di Temptation island vip, il programma fratello della trasmissione che attualmente sta andando in onda il lunedì sera su Canale 5, per altro facendo incetta di ascolti con la conduzione di Filippo Bisciglia.Ebbene, ...

Palinsesti Mediaset - la Gialappa's Band per ora non c'è (Retroscena Blogo) : La Gialappa’s Band per ora non c’è. Alla vigilia della presentazione dei Palinsesti di Mediaset, rischia di fare scalpore l’assenza di Marco Santin, Giorgio Gherarducci e Carlo Taranto.Come Tv Blog scrisse già mesi fa, il contratto del trio è scaduto e, dopo il ritorno a Cologno Monzese avvenuto nel 2017, non è escluso un ennesimo trasferimento.prosegui la letturaPalinsesti Mediaset, la Gialappa's Band per ora non c'è (Retroscena Blogo) ...

I Retroscena di Blogo : Diana Del Bufalo verso Tu si que vales? : Inizieranno fra pochi giorni le riprese della nuova edizione di Tu si que vales, lo show campione di ascolti dell'autunno di Canale5. Confermati i giudici Maria De Filippi (che produce con Fascino la trasmissione) Gerry Scotti. Rudy Zerbi e Teo Mammucari. Conferma anche per i presentatori Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara.Cambio della guardia invece nel ruolo di "capo popolo" che fu di Mara Venier e che nell'ultima ...

Retroscena Blogo : Roberta Morise confermata a I Fatti vostri : Quando all'inizio del gennaio scorso in una affollata (nonostante il periodo festivo) conferenza stampa Carlo Freccero annunciò, in maniera più o meno diretta, l'intenzione di tagliare alcuni programmi del daytime al fine di concentrare le risorse economiche sulla fascia serale, dalle ore 19 alle 24, tra i titoli che molti pensavano sarebbero andati verso la chiusura c'era anche I Fatti vostri. Alla fine, in realtà, l'unico programma ad ...

I Retroscena di Blogo : Tale e quale show 2019 i primi nomi del cast - fra loro Davide De Marinis : Da queste colonne ve ne abbiamo dato conto in più di una occasione. Vi abbiamo infatti informato sui vip che hanno partecipato oppure che hanno mandato provini al fine di entrare nel cast della prossima edizione di Tale e quale show. Lo spettacolo diretto e condotto da Carlo Conti è infatti uno dei punti fermi dell'intrattenimento di Rai1 del prossimo autunno, cosa che per la verità accade da anni.Oggi siamo qui per informarvi del fatto che ...

I Retroscena di Blogo : cancellato Sanremo young e Antonella Clerici ferma tutta la prossima stagione? : Da due anni era l'appuntamento fisso del post Festival di Sanremo, quello cioè di Sanremo young, il talent show che andava in onda direttamente dal teatro Ariston di Sanremo con la conduzione di Antonella Clerici.La prima rete però ha deciso quest'anno di non produrre più questo spettacolo musicale, quindi non rivedremo da febbraio Antonella Clerici guidare questa trasmissione. Non solo però, al momento Antonella Clerici non è prevista alla ...

Retroscena Blogo : Flavio Montrucchio conduttore di Bake Off Italia su Real Time : Il titolo non tragga in inganno: Benedetta Parodi e Katia Follesa dovrebbero essere confermate alla conduzione della versione tradizionale e di quella junior del popolare talent show culinario di Real Time. Stando a quanto apprende Blogo, però, nella prossima stagione ci sarà una novità. Flavio Montrucchio, infatti, dovrebbe essere alla conduzione di un nuovo spin-off di Bake Off Italia.In questo momento non sono noti i dettagli, ma quel che ...

I Retroscena di Blogo : Lisa Marzoli si gode la Vita in diretta estate ma resta al Tg2 : Lei è alla guida da una settimana di Vita in diretta estate, il popolare contenitore di informazione e di intrattenimento confezionato da Casimiro Lieto per la Rete 1 della Rai. Risultati più che buoni nel corso di questa prima settimana con la giornalista del Tg2 Lisa Marzoli, affiancata dall'attore Beppe Convertini, che tengono compagnia al pubblico televisivo in questi 3 mesi estivi con garbo, misura e competenza.Di lei si è parlato nei ...

I Retroscena di Blogo : ecco i Palinsesti Rai - show in esterna a Milano il 9 luglio : Fino allo scorso anno la presentazione dei Palinsesti della televisione pubblica avveniva prima a Milano e poi a Roma. Il rito che dovrebbe servire a presentare agli inserzionisti e ai media in genere i programmi che andranno a comporre la programmazione della televisione pubblica aveva dunque due step, il primo presso gli studi Rai di via Mecenate ed il secondo a Roma presso gli studi della Dear, ora intitolati a Fabrizio Frizzi. ...

Retroscena Blogo : Sanremo 2020 - con Amadeus conduttore il direttore artistico sarà Mogol? : Sembrerebbe fatta per Amadeus alla guida del Festival di Sanremo 2020. Dopo settimane di indiscrezioni e di endorsement di alcuni big della televisione italiane (dal suo amico Fiorello a Maurizio Costanzo), nei prossimi giorni potrebbe arrivare la conferma ufficiale. Il nodo della questione sembra essere, come raccontato anche da altre testate nelle scorse ore, quello della direzione artistica. Amadeus e il suo manager Lucio Presta vorrebbero ...

Retroscena Blogo : a Unomattina da settembre con Poletti ci sarà Lisa Marzoli (o Francesca Fialdini)? : Il palinsesto estivo è partito solo da pochi giorni, ma è già tempo di promozioni in vista della prossima stagione televisiva. Secondo quanto risulta a Blogo, infatti, da settembre prossimo alla guida di Unomattina, in base alle intenzioni della direttrice di Rai1 Teresa De Santis, dovrebbe essere confermato Roberto Poletti, attualmente padrone di casa nella versione estiva con Valentina Bisti. Insieme al giornalista 'biografo di Salvini' ...