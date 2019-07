RepNa | Per Ancelotti | ora | l’obiettivo è il centrocampo

RepNa : De Laurentiis aspetta un’offerta per Insigne - ma il tempo sta scadendo : Il Napoli ha le idee chiare sul mercato che vuole fare e su come condurlo. Chiuso prima Di Lorenzo e adesso Manolas, De Laurentiis adesso attende di sbloccare le trattative con gli attaccanti. Ma non c’è nessuna fretta. Intanto il Napoli sta piazzando tutti gli esuberi che aveva partendo Da Diawara alla Roma, poi Hysaj, Mario Rui e naturalmente Albiol. L’incognita più grande per quello che riguarda il Napoli della prossima stagione è ...

RepNa : Dalla prossima stagione record di ingaggio per Koulibaly : Koulibaly non solo resta saldamente al Napoli, ma Dalla prossima stagione il difensore senegalese sarà il calciatore azzurro a guadagnare di più. L’ingaggio del difensore senegalese infatti, come riportato dall’edizione napoletana di Repubblica, crescerà ancora grazie ad una serie di bonus legati anche alle eccellenti prestazioni di questi anni. Nessuna della parti sembra intenzionata a chiudere, il Napoli ha messo sul suo gigante ...

RepNa : Ancora scontri Comune-Regione per l’Universiade. E’ la volta del logo da apporre : Il Comune: no al logo della Regione Palazzo Santa Lucia vuole installare il brand sullo stadio per l’apertura, ma dal Municipio scrivono: “Manca la condivisione con il sindaco”. Il Papa benedice in Vaticano la torcia della manifestazione alessio gemma Un’altra polemica sullo stadio San Paolo. Ancora una volta i contendenti sono Regione e Comune. Il problema, stavolta, è il logo delle Universiadi. Repubblica Napoli scrive che la Regione ...

RepNa : Il Napoli a un bivio : è l’estate della verità per il mercato del club : Repubblica Napoli parla della strategia di mercato del Napoli come conseguenza del colpo subito da De Laurentiis nell’orgoglio per il probabile passaggio di Sarri alla Juve. L’alternanza ad Allegri sulla panchina bianconera starebbe spingendo il presidente, secondo il quotidiano, ad un repentino cambio di strategie che rende le operazioni di acquisto molto più aggressive e movimentate di quanto siamo abituati a vedere. Nonostante ...

RepNa : Insigne? Per lui solo una debole offerta dell’Atletico Madrid : Dopo le dichiarazioni rilasciate da De Laurentiis su Insigne, il futuro del capitano nel Napoli non sembra poi così sicuro. Il presidente ha raccontato delle richieste di Lorenzo di essere ceduto, negli anni scorsi, e della sensazione del giocatore di non essere amato e ha aggiunto che non può certo costringere il calciatore a restare se non vuole. Parole che possono facilmente essere interpretate, scrive Marco Azzi su Repubblica Napoli, come ...