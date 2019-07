Reddito di cittadinanza | si allarga la platea | nell' Isee si valuta anche il reddito

Blastingnews

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Il decreto crescita diventa legge dopo la sua conversione e la relativa pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Tra i tanti punti di questo importante atto di governo una importante novità per ildi. Si estende ladegli aventi diritto alla misura di contrasto alla povertà del governo giallo-verde. Una modifica che non riguarda direttamente ildi, ma che influisce su questo strumento perché trattandosi di una modifica dei requisiti, in definitiva si tratta di una modificaai requisiti di accesso aldi. Ne da ampiamente notizia un articolo del quotidiano "Il Sole 24 Ore" che spiega nel dettaglio cosa accade adesso che il decreto legge è entrato in vigore....

Linkiesta : 108miliardi in 10 anni di finanziamenti della Banca europea e 75miliardi di fondi strutturali Ue: questi i soldi ch… - DalilaNesci : In questo primo anno abbiamo iniziato un percorso. Abbiamo realizzato il Decreto Dignità, il Reddito di Cittadinanz… - davidefaraone : Gli effetti del reddito di cittadinanza: in una regione con il più alto tasso di disoccupazione, non si trovano lav… -