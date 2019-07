Real Madrid | Marcelo fermato dalla polizia a Rio | multa e ritiro della patente per aver

Real Madrid - Ceballos chiama il Milan : “non resto per fare panchina - ho le qualità per incantare il Bernabeu” : Il giocatore spagnolo ha parlato del proprio futuro, lanciando un assist al Milan e confermando di non voler rimanere ai blancos per fare panchina Dani Ceballos chiama il Milan, il giocatore del Real Madrid ha ammesso di voler giocare con continuità nella prossima stagione e, rimanendo ai blancos, non riuscirebbe a farlo. Paola Garbuio/LaPresse Parole chiare e precise quelle del neo campione d’Europa Under 21 con la Spagna, che ha ...

CorSport – Il Real Madrid spinge per la cessione a titolo definitivo di James Rodriguez : Il mercato riserva sempre delle sorprese e anche tante fake news, la mania di James Rodriguez al Napoli ha infatti portato ieri al susseguirsi di alcune indiscrezioni che volevano il campione colombiano a Capri per trattare. Notizie prontamente smentite dalla società partenopea. Ma oggi il Corriere dello Sport riporta nuove indiscrezioni sulla trattativa. “La trattativa con il Real continua: Florentino vuole cederlo a titolo definitivo, ...

Milan e Dani Ceballos - non si balla più? Brusca frenata con il Real Madrid : cosa non torna : Forse Dani Ceballos e il Milan non "ballano" più. Secondo Sportmediaset rischia di raffreddarsi la strada che porterebbe a Milanello il trequartista spagnolo classe 1996, grande protagonista agli ultimi Europei Under 21 vinti dalle Furie rosse. Boban e Maldini hanno avanzato alle merengues una propo

Real Madrid - c’è l’accordo con Eriksen secondo la stampa spagnola : il danese cerca già casa in Spagna : secondo quanto riferisce la stampa iberica, il Real avrebbe già raggiunto l’accordo con Eriksen che starebbe cercando casa a Madrid Il mercato del Real Madrid è in fermento, i blancos cercano un centrocampista per rinforzare la rosa di Zinedine Zidane, piazzando in cima alla propria lista il nome di Paul Pogba. Sarà difficile per Florentino Perez arrivare però al giocatore del Manchester United, che chiede tanti soldi per lasciarlo ...

James : «Il mio futuro? Dipende dal Real Madrid» : Il Napoli continua a lavorare per portare a termine l’affare James Rodriguez. Il calciatore e Carlo Ancelotti non vedono l’ora ritrovarsi in azzurro, ma ci sono ancora dei particolari da chiudere. Se l’uscita della Colombia dalla Copa America sembra aver eliminato uno dei vincoli, resta lo scoglio Real Madrid che deve dare l’ok per liberare il colombiano. James che ieri è stato protagonista come sempre,mettendo a segno il ...

Real Madrid - se non arriva Pogba è pronto Van De Beek : 50 milioni sul piatto : Non si vuole fermare Florentino Perez. Prosegue senza sosta la faraonica campagna acquisti del Real Madrid nonostante siano stati messi a segno già diversi colpi importantissimi. L’obiettivo è regalare a Zidane un centrocampista giovane e forte. E’ risaputo dell’interesse verso Pogba, ma al momento c’è qualche difficoltà per arrivare al francese. E così, come fanno sapere dalla Spagna, i blancos hanno pronta ...

Real Madrid - presentata la nuova divisa da trasferta : canzone per l’occasione [FOTO e VIDEO] : Il Real Madrid ha presentato la nuova divisa da trasferta. La maglia è di colore blu scuro, con inserti oro che riprendono lo stile di quest’anno. La particolarità sta nel video musicale con la canzone creata apposta per l’occasione: “If You Create The Noise“, che riprende suoni e atmosfere propri del Santiago Bernabeu. Il pezzo è stato Realizzato in collaborazione da Denom, Anita Kuruba e Ikki. Al videoclip hanno ...

Juventus Isco - lo spagnolo dice si! La richiesta del Real Madrid : Juventus Isco – Secondo il Corriere di Torino il talentuoso fantasista spagnolo Isco avrebbe dato il proprio placet all’apertura di una trattativa con la Juventus . Il Mago vedrebbe con assoluto favore il passaggio alla Juventus, anche per riscattarsi da una stagione da dimenticare. Juventus Isco , lo spagnolo dice sì ai bianconeri. La richiesta […] More

ll Real Madrid svela la seconda maglia 2019-20 : domina il blu : seconda maglia Real Madrid 2019-2020. Il Real Madrid e lo sponsor tecnico Adidas presentano la seconda maglia che sarà indossata nella stagione 2019/20., al via ufficialmente tra poche settimane La casacca ha un design elegante in colore blu scuro, che, come nel primo kit, è combinato con dettagli dorati che fanno riferimento ai numerosi successi […] L'articolo ll Real Madrid svela la seconda maglia 2019-20: domina il blu è stato ...

Dalla Spagna : Pogba preferirebbe ritornare alla Juve che trasferirsi al Real Madrid : Dal primo luglio parte ufficialmente il calciomercato, anche se alcune trattative sono in via di definizione ed altre invece sono state già definite: le protagoniste in Serie A attualmente sono soprattutto le società di vertice, con Juventus, Inter e Napoli che sono pronte a rinforzare le loro rose per poter essere competitive in Serie A ed in Champions League. Proprio l'Inter a breve potrebbe ufficializzare Lazaro dall'Hertha Berlino e Dzeko ...

Real Madrid - accordo con il Chelsea : Kovacic ceduto a titolo definitivo [CIFRE e DETTAGLI] : Real Madrid e Chelsea hanno raggiunto un accordo per il trasferimento a titolo definitivo di Mateo Kovacic. Il croato resterà a Londra, dove ha ben figurato nella scorsa stagione. Come riporta “Marca“, i Blancos incasseranno una cifra vicina ai 45 milioni. L’accordo verrà ufficializzato nelle prossime ore. Kovacic era seguito anche dall’Inter, sua ex squadra, e dal Milan. Calciomercato Real Madrid, Isco verso ...

Calciomercato Real Madrid - Isco verso l’addio : Ceballos invece vuole convincere Zidane : Calciomercato Real Madrid – Obiettivo riscatto per il Real Madrid che è stato già grande protagonista sul mercato, la squadra si è nettamente rinforzata e Zidane potrà contare su una corazzata. Adesso il club si muove in uscita in particolar modo verso l’addio Isco, il fantasista piace da sempre a Pep Guardiola, il Manchester City pronto a follie per assicurarsi le prestazioni del calciatore. Secondo quanto riporta ...

Manchester City - Guardiola prepara l’assalto a Isco : lo spagnolo pronto a lasciare il Real Madrid : L’arrivo di Hazard ai blancos spinge Isco lontano da Madrid, per lui c’è il Manchester City di Guardiola Isco è sempre più lontano dal Real Madrid, il giocatore spagnolo infatti non resterà nel club di Florentino Perez, soprattutto dopo l’ingaggio di Eden Hazard. AFP/LaPresse Nonostante Zidane straveda per lui, lo spazio a disposizione lì davanti si è notevolmente ristretto, così il Manchester City si è fatto avanti per ...

Calciomercato - le incredibili cifre spese dalle big europee : comanda il Real Madrid - ma… : La Juventus prova il colpo a effetto: de Ligt. Ma in ambito europeo, le rivali dei bianconeri per la Champions League si sono rinforzate spendendo cifre eclatanti, una su tutte il Real Madrid. I Blancos hanno già speso 303 milioni per Hazard, Rodrygo, Militao, Jovic e Mendy. E potrebbe non essere finita qui per il Real Madrid: nel mirino Pogba, Eriksen e Van de Beek. Il Barcellona non sta a guardare e risponde colpo su colpo ai rivali: ...