Quanto sei coraggiosa ad avere un figlio!

Fedez diventa platino e Chiara gli dice : "Ma Quanto sei figo amore mio”" - : Roberta Damiata Con un vero "colpo di testa", Fedez da bruno è diventato biondo platino, con grande apprezzamento da parte di Chiara Ferragni "Ho battuto sul tempo l’arrivo dei capelli bianchi!”, con questa frase Fedez si è presentato a tutti i suoi seguaci di Instagram con i capelli biondo platino. La cosa ha lasciato tutti un po’ di stucco, persino Chiara Ferragni che dalla Germania è rimasta a bocca aperta durante una ...

C’è un’app che valuta Quanto sei assumibile : Hai un curriculum vitae fatto ad arte, una laurea da 110 e lode, esperienze pazzesche e non ti spieghi come mai non riesci a trovare lavoro? Se come foto profilo su Facebook sei palesemente ubriaco, hai una sigaretta in bocca e fai il dito medio, fatti qualche domanda: ormai è cosa nota che i responsabili delle risorse umane si formino una prima impressione sui candidati da selezionare in base alle informazioni online. Secondo i dati riportati ...

Tutta l’Italia non ha ascoltato Quanto sei cattiva ! A Uomini e Donne Armando attacca Barbara : Dopo la messa in onda della puntata in cui Armando si è duramente scontrato con Barbara De San fino a decidere di abbandonare il programma, l'ex cavaliere di Uomini e Donne si è scagliato sui social contro la dama. L'ex cavaliere ha voluto rispondere a tutte le critiche a cui è stato soggetto nell'ultimo periodo, per poi passare all'attacco della dama che non è stata di certo tenera nei suoi confronti : "Ringrazia la redazione se, per ...

Quanto sei alta... un centimetro? Giulia De Lellis risponde alle critiche : Giulia De Lellis ha ricevuto numerose critiche per il look sfoggiato sul red carpet del festival di Cannes. "Vestito orrendo", "Bruttissimo vestito", sono alcuni dei messaggi che campeggiano sotto la foto postata su Instagram che vede protagonista Giulia sul tappeto rosso."Quanto sei alta? un centimetro?", "Piccolina, e con un vestito così... Non stai bene...Poi lì a Cannes che ci fai?", continuano gli attacchi nei confronti della De ...

Quanto sei brava a letto? Dipende dal tuo segno zodiacale. Le migliori… : Ti senti la dea delle lenzuola ma anche il tuo partner ti vede così? Ammettilo, tante volte ti sei chiesta come tu sia veramente a letto ma certo non sono mica cose che si chiedono. Ebbene, per toglierci ogni dubbio, te lo diciamo noi, cosa pensano di te a letto. Come lo sappiamo? Semplice, Dipende dal tuo segno zodiacale… Iniziamo subito. Ariete. Sei un’amante passionale ma vagamente egoista. Non a caso si dice di te che tu pensi sempre ...

"Ma Quanto sei figo?" Imbarazzo per Giuseppe Zeno a Domenica In - : Carlo Lanna Intervenuto nel salotto della Venier, Giuseppe Zeno si rivela fra lavoro e vita privata e arrossisce di fronte a un complimento della padrona di casa Come tutte le domeniche il salotto su Rai Uno di Mara Venier, ospita diverse personalità di spicco della tv e dell’intrattenimento nostrano. Nella puntata di "Domenica In", trasmessa ieri 12 maggio, tra i tanti è intervenuto anche Giuseppe Zeno. L’attore che è originario di ...