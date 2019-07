Pronostico Giamaica-Usa | semifinale Gold Cup 4-7-2019 e scommesse

lanotiziasportiva

(Di mercoledì 3 luglio 2019)Cup,, analisi edi-Stati Uniti, giovedì 4 luglio. Consigli per la tua scommessa vincente//Cup – Che gli Stati Uniti avessero quantomeno disputato le semifinali era dato quasi per assicurato alla vigilia, molto meno certo era che lariuscisse a spuntarla contro Panama in una gara che sulla carta era in sostanziale equilibrio. Ed infatti ai Raggae Boyz è servito un penalty per rigiocarsi il match che due ani fa valeva l’assegnazione del titolo.P.s. In finale, ad attendere. c’è già il Messico (1-0 nei supplementari contro Haiti..saltato).Come arrivanoe Stati Uniti?Come da un po’ di tempo a questa parte, quello deini è stato un incontro non eccessivamente spettacolare e che si è chiuso sotto la soglia dei tre gol segnati, dato interessante ma che impallidisce di fronte allo score degli ...