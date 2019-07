PROCESSIONE FERMA DAVANTI CASA BOSS Villafrati | prete omaggia fedelissimo Provenzano

Palermo - prete ferma PROCESSIONE davanti casa del boss : sindaco protesta : L'episodio è avvenuto in un piccolo comune dell'entroterra siciliano, Villafrati, è ha scatenato molte polemiche. sindaco e comandante della locale stazione dei carabinieri per protesta hanno deciso di lasciare il corteo. "Ma non ci possono essere equivoci davanti a certe situazioni" ha spiegato il primo cittadino.Continua a leggere

Palermo - a Villafrati la PROCESSIONE si ferma sotto casa del boss detenuto : Un’altra statua di un santo che s’inchina sotto casa di un boss di Cosa nostra. Un’altra processione che rende omaggio al padrino di turno. Questa volta succede a Villafrati, in provincia di Palermo. Domenica scorsa l’arciprete ha fermato la processione del Corpus Domini davanti alla casa di un capomafia in carcere, Ciro Badami, uno dei fedelissimi di Bernardo Provenzano. Una sosta non prevista decisa da don Guglielmo Bivona, ...