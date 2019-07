Procedura di infrazione | i commissari Ue si riuniscono | forse già oggi l' Italia conoscerà

Procedura infrazione Italia : Mattarella “non ci sono gli estremi” : Procedura infrazione Italia: Mattarella “non ci sono gli estremi” Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella dice la sua sulla Procedura d’infrazione e difende la posizione dell’Italia. L’inquilino del Quirinale si è voluto esporre in prima persona per ricordare alla Commissione uscente che la situazione economica Italiana è positiva e ci sono segnali decisamente incoraggianti che meritano essere tenuti ...

Domani collegio a Bruxelles - Juncker e Moscovici verso lo stop a Procedura di infrazione contro l’Italia : La Commissione europea discutera' Domani della procedura per deficit eccessivo basata sul debito nei confronti dell'Italia. La riunione del collegio, inizialmente fissata per oggi a Strasburgo, e' stata rinviata dopo la decisione dei leader di aggiornare il vertice straordinario sulle nomine. Il presidente della Commissione Jean-Claude Juncker e il commissario Pierre Moscovici intendono adottare un'attitudine favorevole nei confronti del ...

L'irresponsabile gioco di equivoci sulla Procedura d'infrazione : Siamo alla seconda retromarcia sul deficit. Dal 2,4% del balcone settembrino al 2,04% di fine novembre e di nuovo dal 2,4% del Def di aprile al 2,04% di questo inizio luglio.È del tutto evidente che, secondo l’aurea regola del “non c’è due senza tre”, il prossimo autunno avremo la terza retromarcia.Diversamente, scatterà la procedura di infrazione, perché è evidente che l’Europa ...

Nessun motivo per aprire una Procedura d'infrazione. Così Mattarella difende l'Italia : Sergio Mattarella scende in campo e perora la causa del Paese e dei suoi conti pubblici a pochi giorni dalla decisione della Ue: "Noi crediamo che la procedura di infrazione non abbia ragione di essere aperta" ha sottolineato al termine di un colloquio con il presidente austriaco. Il Capo dello Stato, nel tête-à-tête, ha fatto notare ad Alexander Van der Bellen che chiedeva notizie sulla vicenda che "i nostri conti sono solidi" e "non c'è ...

Governo vara piano anti-infrazione : taglia deficit e congela 1 - 5 miliardi. Mattarella : non vedo ragioni per avviare Procedura contro Italia : Alla fine il Governo corregge i conti. Riduce il deficit 2019 di 7,6 miliardi e vara un decreto con misure urgenti che 'congela' 1,5 miliardi di euro di risparmi del reddito di cittadinanza e quota 100 per destinarli al "miglioramento dei saldi di finanza pubblica". Quindi, forte anche dello scudo del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, contro l'apertura di una procedura di infrazione Ue sull'Italia, con il via libera del Consiglio ...

Il governo approva il decreto contro la Procedura dell'infrazione : In Italia Il governo “congela” i risparmi di Quota 100 e reddito di cittadinanza. Il Cdm ha approvato un decreto legge per migliorare la finanza pubblica in vista di una possibile procedura d’infrazione dell’Ue. Le risorse bloccate sono pari a circa 1,5 miliardi di euro. Mattarella si è schierato co

Mattarella : Procedura d'infrazione non ha ragione di essere aperta : "Noi crediamo che la procedura d'infrazione non abbia ragione di essere aperta". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella

Nomine Ue e Procedura di infrazione - i vertici slittano a domani e mercoledì : dal nostro inviato BRUXELLES - Salta tutto a Bruxelles. Rinviato a domani il Consiglio europeo che dovrà trovare un?intesa sul nome del presidente della Commissione europea. Rinviata...

Procedura d'infrazione - i miliardi per Bruxelles salgono a nove : Nella miriade di numeri che la Ragioneria generale di Stato ha collocato nelle tabelle dell’assestamento di bilancio ce n’è uno che non viene riportato direttamente, ma che si evince dai calcoli. É il numero del pegno che il governo ha messo sul piatto di Bruxelles per evitare la Procedura d’infrazione per debito eccessivo. Il numero è nove. nove miliardi. Quattro subito, cinque disponibili a fine ...

Procedura d'infrazione per l'Italia - Mattarella : "Nessun motivo per aprirla" | Conte ottimista : "Noi crediamo che la Procedura di infrazione non abbia ragione di essere aperta". Così il presidente della Repubblica da Vienna dopo un colloquio con il presidente austriaco. Anche il premier ottimista sui numeri dell'Italia ma il commissario Oettinger avverte: "Cambio di rotta o sanzioni"

Ue - Mattarella : “Non vedo motivi per avviare Procedura di infrazione” : “Noi crediamo che la procedura di infrazione non abbia ragione di essere aperta”. Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella rispondendo a Vienna alla domanda di un giornalista austriaco: “Vi è una condizione di base di economia italiana di grande solidità, non a caso l’Italia è la terza economia dell’Ue ed è la seconda manifattura d’Europa” Ue, Mattarella: “Crediamo che la procedura ...

