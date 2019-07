Pisa | al via Luna50 | la rassegna dedicata al 50° anniversario dello sbarco sulla Luna

Milano. In via Vittor Pisani una statua di Rachele Bianchi : La statua di Rachele Bianchi dedicata a Milano trova collocazione in via Vittor Pisani. Il Comune infatti ha accettato dal

Terremoto a Forte dei Marmi di 3.1 avvertito a Massa - Viareggio e Pisa : scuole evacuate : Trema la terra in Toscana. Una scossa di Terremoto è stata registrata alle 12.22 in Versilia con epicentro due km a nord-ovest di Forte dei Marmi. L'Ingv ha registrato una magnitudo...

Milano : in via Vittor Pisani la statua di Rachele Bianchi : (AdnKronos) - Milano, 1 giu. Sarà collocata in via Vittor Pisani, all’angolo con viale Ferdinando di Savoia, la statua di Rachele Bianchi dedicata alla 'sua' Milano. La giunta ha accettato la donazione da parte del figlio Giuseppe Bariona dell’opera 'Personaggio', che celebrerà l’artista e scultrice

Al via #MyInformatica50 - il contest fotografico dell’Università di Pisa : Per festeggiare i 50 anni del primo corso di laurea in informatica d’Italia istituito all’Università di Pisa nel 1969, l’Ateneo lancia il contest fotografico #MyInformatica50. L’obiettivo è di costruire un racconto collettivo e per immagini della storia dell’informatica a Pisa, tassello fondamentale dello sviluppo di questa scienza nel nostro Paese, attraverso luoghi, persone ed eventi collegati al corso di laurea e all’Ateneo. La partecipazione ...