Piacenza | ubriaca alla guida travolge e uccide due ventenni | arrestata Irina Vetere

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Eracon un tasso quasi quattro volte superiore ai limiti di legge, la donna di 30 anni che sabato notte ha travolto e ucciso con la sua auto due amiciche erano appena usciti ddiscoteca sulla strada statale 45, alle porte di. Imprenditrice originaria della Russia ma residente in Italia con la famiglia, la donna si trova ricoverata in stato di choc ma è stata interrogata e il giudice ha convalidato il suo arresto con l’accusa di omicidio stradale plurimo. Per lei, nelle prossime ore, potrebbero aprirsi le porte del carcere come chiesto dal pm Daniela Di Girolamo, mentre la difesa ha presentato istanza per gli arresti domiciliari. Il giudice per le indagini preliminari si è riservato la decisione., due ragazzi di 20 e 22 anni travolti da un’auto fuori da una discoteca. La ...

