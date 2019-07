Pesanti gli sconti per Huawei Mate 20 Pro | Mate 20 Lite e Galaxy S10 con Vodafone Happy

Operazione Oikos - Pesanti accuse verso la Serie A : truccata la partita Cagliari-Frosinone : Nel corso dell’Operazione Oikos sono state gettate delle ombre anche su una prtita di Serie A: a rischio combine la gara Cagliari-Frosinone L’Operazione Oikos sta sconvolgendo il mondo dello sport spagnolo e non solo. Secondo ‘El Pais’, entrato in possesso di alcuni documenti, una partita della scorsa Serie A sarebbe stata truccata. La gara in questione è Cagliari-Frosinone, giocata lo scorso 20 aprile e vinta 1-0 ...

Triathlon - World Series Leeds 2019 : Angelica Olmo si conferma la miglior azzurra - punti Pesanti nella corsa verso Tokyo : Ieri a Leeds si è tenuta la tappa britannica delle World Triathlon Series, che hanno visto le gare maschile e femminile su distanza olimpica: 1500 metri a nuoto, 36.2 km in bici e 10 km di corsa. Anche l’Italia era al via con quattro triatleti in una competizione che ha messo in palio punti pesanti in ottica Tokyo 2020. L’Italia ha schierato al via quattro atleti, in una manifestazione così importante, dato che siamo all’inizio ...

Scandalo calcioscommesse in Spagna - nuovi dettagli : Pesanti accuse nei confronti di 7 calciatori del Valladolid : L’accusa che arriva dalle pagine di “El Mundo“ è gravissima: sette giocatori del Valladolid si sarebbero fatti comprare per truccare la partita contro il Valencia. Il noto quotidiano spagnolo si basa su dei documenti dell’ “Operacion Oikos“, che nei giorni scorsi ha portato a numerosi arresti fra dirigenti e calciatori per presunte combine in partite della Liga e della Segunda Division spagnola. Nuovo ...

Clamoroso in NBA – Evans espulso - la sanzione è Pesantissima! Carriera finita? I dettagli : Brutta batosta per Evans: espulso dall’NBA per i prossimi due anni per aver violato la policy anti-droga Una sanzione pensatissima piomba sulle spalle di Evans, free agent nell’ultima stagione a Indiana: il cestista è stato sanzionato con un’espulsione per aver violato le la policy anti-droga di Nba e Nbpa. Una squalifica pesantissima, per il cestista 29enne, che per i prossimi due anni non potrà giocare in NBA e dunque ...

Burocrazia e norme «Pesanti» : Italia sempre meno attraente per gli investitori industriali : Il Paese è ottavo tra le maggiori economie mondiali per capacità attrattiva. Ben dopo la Spagna. Meglio solo di Brasile e Russia. Gli investitori internazionali - censiti dall'Aibe in collaborazione con il Censis - puntano il dito su questi tre punti dolenti: Burocrazia, giustizia e azione di Governo. Sono soprattutto questi nodi a rendere l'Italia poco “sexy”, ai loro occhi, per gli investimenti industriali...