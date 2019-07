Perché alcune persone odiano il coriandolo

wired

(Di mercoledì 3 luglio 2019) (foto: Getty Images) Il problema sembra marginale, ma non lo è. Soprattutto per chi ama certe cucine come quella messicana o thailandese, ma rischia ogni volta di ritrovarsi in bocca un sapore paragonabile a quello di un pezzetto di sapone nascosto tra carne e verdure. Il responsabile di questo scempio è quell’apparentemente innocua erbetta verde che va sotto il nome di, conosciuto anche come prezzemolo cinese o cilantro. Che sì, appartiene alla stessa famiglia del cumino, dell’aneto, del prezzemolo e del finocchio, ma che per qualche curioso motivo – a differenza di queste altre erbe – risulta estremamente sgradevole a una parte della popolazione mondiale. Tanto da aver fatto nascere negli anni vere e proprie community di contestatori, riunito sotto l’egida del portale IHateCilantro.com o del gruppo Facebook I Hate Coriander, che realizza persino ...

