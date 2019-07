Pavia | ragazza sequestrata in casa dalla famiglia per impedirle di vedere il fidanzato

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2019)inper settimanecontraria alla sua relazione con il. Una 27enne indiana è stata liberata oggi 3 luglio a Rivanazzano Terme, in provincia di. I carabinieri sono intervenuti in soccorso della giovane, allertati dal, anche lui di origini indiane. La madre, il padre e il fratello sono stati denunciati alla Procura diper i reati di sequestro di persona e violenza privata. Laha 27 anni e nelle scorse settimane era tornata da Malta, dove vive lavorando come infermiera. Una volta rientrata in Italia era stata chiusanel loro appartamento nell’Oltrepò Pavese, con lo scopo di tenerla lontana dale di cercare di farglielo dimenticare attraverso tecniche come la pressione psicologica e i contatti con alcuni santoni indiani. I genitori sono arrivati dall’India, insieme al figlio che abita ...

