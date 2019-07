calcioweb.eu

(Di mercoledì 3 luglio 2019) E’ andato in scena nelle ultime ore ilcivile instaurato da parte di alcuni esponenti della gestione delcalcio di Tommasocontro laHolding che nel 2014 aveva acquistato ilcalcio impegnandosi a versare ai venditori quanto richiesto per proseguire l’attività. Secondo una nota diffusa dai legali dil’impegno non è stato mantenuto. “Il Signor Tommaso– si legge in una nota – ritiene che sebbene Rezart Taci sia nuovamente andato indenne da una condanna personale (a differenza della sua societa’Holding), la sentenza sia importante in quanto di fatto smentisce l’idea circolata sulla stampa negli ultimi anni che ilcalcio sia stato abbandonato nelle mani di Giampiero Manenti dallo stesso”. L'articoloilcon la: ...

CalcioWeb : #Parma, concluso il processo con la società Dastraso: il comunicato di #Ghirardi - AboutParma : #Si e concluso a Reggio il Comitato di Sorveglianza del Por Calabria - Stretto web Si e concluso a Reggio il Comita… - veriinteristi : Adorante firma con il Parma: all’Inter 5 milioni di euro. -