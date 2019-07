Parlamento europeo | Sassoli eletto presidente

David Sassoli eletto presidente del Parlamento europeo. “Ora cambiare regole sui migranti” : David Sassoli è il nuovo presidente del Parlamento europeo. È stato eletto coi voti di socialisti, popolari e liberali dopo una prima fumata nera in cui gli erano mancati 7 voti per raggiungere la maggioranza assoluta. All’europarlamentare dem, ex giornalista, vicedirettore e conduttore del Tg1, sono andati 345 voti, 11 in più rispetto a quelli necessari per il quorum. Tra i partiti italiani, solo il Pd l’ha votato. Forza Italia si è ...

Parlamento europeo - Tajani annuncia Sassoli presidente : l’emozione dell’eurodeputato dem e gli applausi in Aula : Con 345 voti (quorum a 334) David Sassoli è stato eletto presidente del Parlamento europeo. L’annuncio è stato dato, in Aula, a Strasburgo, dal presidente uscente Antonio Tajani. L’eurodeputato di Forza Italia, dei Popolari europei, lascia il posto al collega del Pd, del gruppo del Partito socialista europeo. L’elezione è stata accompagnata dagli applausi di parte del Parlamento. Ska Keller, leader dei Verdi, in lizza per il ...

David Sassoli eletto presidente del Parlamento europeo al secondo scrutinio : Parlamento europeo, Sassoli (Pd) favorito per la presidenza dell’assemblea: “Restituire fiducia tra cittadini e istituzioni” David Sassoli è il nuovo presidente del Parlamento europeo. È stato eletto coi voti di socialisti, popolari e liberali dopo una prima fumata nera in cui gli sono mancati 7 voti per raggiungere la maggioranza assoluta. L’europarlamentare ...

David Sassoli è stato eletto nuovo presidente del Parlamento europeo : David Sassoli è il nuovo presidente del Parlamento europeo. È prevalso sulla tedesca Ska Keller, il ceco Han Zahradil e la spagnola Sira Rego, dopo una seconda votazione. Nella prima sessione della mattinata, infatti, non aveva ottenuto la maggioranza assoluta. Sassoli appartiene al gruppo dei socialisti, ma godeva anche dell'appoggio dei popolari, che non avevano presentato alcun candidato per la presidenza dell'EuroParlamento.Continua a leggere

