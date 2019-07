Parlamento europeo | durante l' inno d' Europa | brexiters ed euroscettici voltati di spalle

Un italiano alla guida del Parlamento europeo : i Socialisti candidano David Sassoli (Pd) : I Socialisti & Democratici hanno scelto David Sassoli come loro candidato alla presidenza del Parlamento europeo. Sassoli, eletto tra le liste del Pd, ha buone possibilità di farcela e di occupare la poltrona che fino a oggi è stata occupata da Antonio Tajani, di Forza Italia. Domani il voto decisivo del Parlamento Ue, il cui esito è però tutt'altro che scontato e potrebbero anche esserci sorprese.Continua a leggere

Protesta clamorosa al Parlamento europeo : i deputati pro Brexit voltano le spalle all'inno : La nona legislatura parte con la Protesta dei parlamentari britannici. Ecco cosa è successo durante la cerimonia di...

EuroParlamento - deputati del partito della Brexit voltano le spalle durante l’inno europeo : Gli eurodeputati britannici del Brexit Party, la formazione di Nigel Farage, sono rimasti seduti o hanno voltato le spalle durante l’esecuzione dell’inno europeo che ha aperto la sessione inaugurale del nuovo Parlamento europeo oggi a Strasburgo. A rimanere seduti anche alcuni parlamentari francesi del gruppo sovranista Identità e democrazia, di cui fa parte la Lega Parlamento Ue, ...

Antonio Preziosi alla guida degli speciali Rai sull’insediamento del nuovo Parlamento Europeo : Antonio Preziosi - direttore Rai Parlamento L’inizio dei lavori del nuovo Parlamento Europeo verrà ampiamente seguito dalla Rai. Attraverso una serie di collegamenti da Strasburgo-Bruxelles, dalla camera e dal senato, la Tv di Stato darà spazio ad alcuni speciali politici, condotti dal direttore di Rai Parlamento Antonio Preziosi, al fine di osservare l’insediamento della neo eletta classe politica europea. Gli appuntamenti da ...

Parlamento europeo - i deputati Brexit voltano le spalle all’inno europeo : Sessione inaugurale della nona legislatura. Berlusconi il più anziano, la deputata più giovane è danese e ha 21 anni

Parlamento europeo - l'insediamento in diretta tv : Primo 'giorno di scuola' per i neoparlamentari europei, eletti con la tornata di fine maggio: la prima sessione di lavoro e l'elezione del Presidente dell'Assemblea saranno seguiti in diretta dalle principali all-news, considerate anche le tensioni registrate alla vigilia sulle nomine UE. Nomine UE, vertice rinviato a domani. L'Italia si schiera contro il "pacchetto Osaka" prosegui la ...

M5s fuori dai gruppi del Parlamento europeo - ma non si arrende : “C’è ancora tempo” : Il Movimento 5 Stelle rischia l'isolamento al Parlamento europeo: entro oggi doveva essere comunicata la formazione dei gruppi al prossimo EuroParlamento, ma il M5s non è riuscito a formare un suo gruppo, come annunciato in campagna elettorale. Fonti pentastellate, comunque, garantiscono che c'è ancora qualche giorno per evitare l'isolamento. Ma la strada sembra in salita.Continua a leggere

Il Parlamento europeo dichiara guerra totale alla plastica : Emanuela Carucci Approvata legge che vieta gli oggetti monouso entro il 2021 in tutti i Paesi dell’Unione Una decisione storica quella del Parlamento europeo che ha approvato in via definitiva una nuova legge con la quale si vieta l'uso di articoli in plastica monouso come piatti, posate, cannucce e bastoncini cotonati. La direttiva, come si legge sul sito dell'istituzione europea, è stata approvata con 560 voti favorevoli, 35 ...

Il romeno Dacian Ciolos è il nuovo capogruppo dei Liberali al Parlamento Europeo : È un ex primo ministro romeno che viene dal centrodestra, ma che da qualche mese era molto vicino a Macron

Carles Puigdemont eletto in Parlamento europeo ma Madrid lo vuole arrestare : Una nuova “trappola” per l’ex presidente della Catalunya, Carles Puigdemont, e il suo ex ministro Toni Comin. I due sono

Il gruppo politico del Parlamento europeo ALDE d’ora in poi si chiamerà Renew Europe : Il gruppo politico liberale del parlamento Europeo che era finora noto come ALDE ha comunicato che il suo nuovo nome sarà Renew Europe (rinnovare l’Europa). La decisione di cambiare nome era stata presa già prima delle elezioni Europee, sapendo che

La prima cosa che deve fare il nuovo Parlamento Europeo : Bisogna occuparsi del nuovo bilancio pluriennale, che conterà fino al 2027: "cambiare l'Europa", quella cosa lì

Silvio Berlusconi nega il Parlamento europeo a Lara Comi : al suo posto ci va il Cav : Lara Comi non tornerà a Bruxelles, almeno non nel suo vecchio ruolo di europarlamentare. L'ha deciso Silvio Berlusconi, che ha tutte le intenzioni - fa sapere Il Corriere della Sera - di "mettersi a disposizione del Paese e dell'Europa", perché "nessuno ha la sua esperienza". Al posto della Comi - c

Il M5S ha un grosso problema al Parlamento Europeo : Sta avendo grosse difficoltà a formare un gruppo politico: se non ci riuscirà sarà praticamente condannato all'irrilevanza