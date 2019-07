Paolo Nicolato è il nuovo allenatore della Nazionale di calcio Under 21

Calcio - Paolo Nicolato è il nuovo tecnico della Nazionale Under 21. Ripartire dopo la delusione dell’Europeo l’obiettivo principale : dopo le dimissioni di Luigi Di Biagio in seguito alla disfatta dell’Europeo, la FIGC ha comunicato questa mattina la scelta di Paolo Nicolato come nuovo allenatore della Nazionale Under 21. La decisione si inserisce in una volontà di continuità con l’ottimo lavoro svolto alla guida dell’Under 19, secondo posto all’Europeo 2018, e dell’Under 20, sconfitta in semifinale nel Mondiale 2019. Il tecnico vicentino ...

Mondiali Under 20 calcio 2019. Paolo Nicolato : “Ingiustizia il gol annullato a Scamacca? Massimo un errore - ci adeguiamo al Var” : L’Italia ha dovuto dire addio al sogno di giocare la Finale dei Mondiali Under 20 di calcio 2019, gli azzurri sono stati eliminati dall’Ucraina per 1-0 nella semifinale giocata oggi in Polonia. La nostra Nazionale è passata in svantaggio al 65′, fino all’ultimo istante ha provato a pareggiare la rete di Buletsa e al 93′ Scamacca ha segnato un gol da urlo in semirovesciata ma l’arbitro ha deciso di annullare ...

Diretta Ecuador Italia U20/ Streaming video e tv : le dichiarazioni di Paolo Nicolato : Diretta Italia Ecuador U20: Streaming video e tv, quote e risultato live del match della seconda giornata della fase a gironi del Mondiale Under 20.

Calcio - Mondiali Under20 : Italia-Messico 2-1 - ottimo esordio per gli azzurrini di Paolo Nicolato : Inizia nel migliore dei modi l’avventura della Nazionale Italiana Under20 di Calcio nei Mondiali 2019 di categoria in Polonia. Allo Stadion GOSIR di Gdynia gli azzurrini di Paolo Nicolato hanno sconfitto con merito 2-1 il Messico nei primo incontro valido per il gruppo B. Le reti di Frattesi al 4′ e di Ranieri al 67′ hanno regalato il successo ai nostri portacolori, rendendo vana la segnatura dei rivali che avevano pareggiato ...