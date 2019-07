Pallanuoto | Universiadi 2019 | ok all’esordio Italia | Russia | USA e Croazia

oasport

Prime gare per il torneo dialleestive: dieci le squadre divise in due gironi da cinque. Ottimo start pered USA nel Girone A e perednel Girone B. Domani in acqua soltanto il primo dei due gironi, con la Francia finalmente all'opera dopo il riposo odierno. RISULTATI Girone A-Gran Bretagna 25-1 USA-Corea del Sud 30-3 Riposa: Francia Girone B-Australia 17-9-Giappone 22-11 Riposa: Ungheria CLASSIFICHE Girone A3 USA 3 Gran Bretagna 0 Corea del Sud 0 Francia 0 Girone B3 Australia 0 Giappone 0 Ungheria 0

