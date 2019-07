Palinsesti Canale 5 | autunno 2019 | Giochi Senza Frontiere diventa Eurogames | GF Vip in

davidemaggio

(Di mercoledì 3 luglio 2019)5 Le novità deidi5 per l’ci sono ma hanno un legame con la storia della tv moderna e passata. A cominciare da, nuovo titolo del cult, che arriva – come DM anticipato – a Cologno Monzese con la conduzione di Ilary Blasi. Al suo fianco, in onda da Cinecittà World nelle sei puntate previste, Alvin. Giocheranno anche Spagna, Germania e Svizzera. L’altra novità annunciata attinge da uno dei format più longevi attualmente in onda ed è Amici Vip, spin off in salsa celebrity del talent show di Maria De Filippi. Chi lo condurrà? “Amici Vip è un progetto che nasce una quindicina di giorni fa, stiamo ancora pensando alla struttura del programma (…) e non siamo ancora arrivati a definire la conduzione. E’ ancora una questione aperta”. ha dichiarato il direttore generale dei ...

