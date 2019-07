Padova, controllori malmenate da giovani stranieri senza biglietto (Di mercoledì 3 luglio 2019) Dopo averle spintonate e gettate a terra, gli stranieri le hanno aggredite. I tre, due 17enni ed uno appena maggiorenne, sono stati denunciati per violenza a incaricato di pubblico servizio e lesioni in concorso. Sprovvisti di biglietto, hanno aggredito i controllori che effettuavano le verifiche a bordo di un autobus a Padova.



Responsabili dell'ennesima violenza del genere tre giovani stranieri, due tunisini di 17 anni ed un 18enne libico, tale K.C., divenuto maggiorenne il mese scorso.Questi si trovavano già a bordo del bus della linea 10 quando, all'altezza di corso Milano, sono saliti 5 controllori, due dei quali donne. Gli operatori hanno iniziato subito a verificare la validità dei titoli di viaggio dei passeggeri a bordo, tuttavia i 3 extracomunitari hanno iniziato ad agitarsi vistosamente da ben prima che arrivasse il loro turno.



In preda al furore, gli africani hanno dapprima rivolto insulti e minacce contro i dipendenti Aps, scagliandosi in particolar modo contro le donne, che sono state letteralmente aggredite dopo aver domandato loro di esibire i biglietti... (Di mercoledì 3 luglio 2019) Dopo averle spintonate e gettate a terra, glile hanno aggredite. I tre, due 17enni ed uno appena maggiorenne, sono stati denunciati per violenza a incaricato di pubblico servizio e lesioni in concorso. Sprovvisti di, hanno aggredito iche effettuavano le verifiche a bordo di un autobus aResponsabili dell'ennesima violenza del genere tre, due tunisini di 17 anni ed un 18enne libico, tale K.C., divenuto maggiorenne il mese scorso.Questi si trovavano già a bordo del bus della linea 10 quando, all'altezza di corso Milano, sono saliti 5, due dei quali donne. Gli operatori hanno iniziato subito a verificare la validità dei titoli di viaggio dei passeggeri a bordo, tuttavia i 3 extracomunitari hanno iniziato ad agitarsi vistosamente da ben prima che arrivasse il loro turno.In preda al furore, gli africani hanno dapprima rivolto insulti e minacce contro i dipendenti Aps, scagliandosi in particolar modo contro le donne, che sono state letteralmente aggredite dopo aver domandato loro di esibire i biglietti...

Strattonate e spintonate, le operatrici sono finite a terra e, come riferito dalla stampa locale, sono state malmenate nonostante il pronto intervento dei colleghi accorsi in loro difesa. Inutile ogni tentativo di riportare la calma. Dopo la richiesta d'aiuto inoltrata alle forze dell'ordine, il bus è stato fermato con le portine chiuse per impedire la fuga dei 3 stranieri.



Sul posto gli agenti della squadra volante di Padova, che sono saliti a bordo del mezzo pubblico ed hanno bloccato i responsabili, trasportandoli poi in questura per le consuete operazioni di identificazione ed incriminazione. Per i tre extracomunitari è arrivata una denuncia per violenza a incaricato di pubblico servizio e lesioni in concorso.